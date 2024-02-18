"Путіна вб'ють його поплічники": снайперка ЗСУ Олена Білозерська дала відверте інтерв'ю

Олену в зарубіжних ЗМІ називають "найсмертоноснішою жінкою-снайперкою України". А в ЗСУ вона служить разом із чоловіком.

Олена Білозерська, у минулому — журналістка, а зараз — снайперка в українському спецпідрозділі "Артан" Міноборони України, дала відверте інтерв'ю The Sun, розповівши про свою роботу. Олена, на рахунку якої щонайменше 10 підтверджених ліквідацій ворожих солдатів, зазначила, що сама б хотіла вбити Путіна, але, найімовірніше, це зроблять "його власні поплічники".

44-річна Олена Білозерська заявила, що Путін "не доживе до міжнародного трибуналу, де його судитимуть". На її думку, російського президента вб'ють його власні поплічники, щойно "російська еліта зрозуміє, що правління Путіна стає для них невигідним".

Олена Білозерська — снайперка спецпідрозділу ЗСУ Фото: Facebook Олена Білозерська

"Звісно, я б убила його, якби могла, але отримати такий шанс для мене нереально", — розповіла Олена, на рахунку якої щонайменше 10 підтверджених ліквідацій.

Вона також назвала Путіна "неадекватною людиною" та попередила, що, якщо йому вдасться захопити Україну, наступними можуть бути захоплені інші сусідні країни, такі як Молдова, Польща, країни Балтії або Фінляндія.

Жінка-снайперка додала, що Росію можна перемогти тільки на полі бою, тому що "російські політики ніколи не виконують своїх обіцянок" і порушують будь-які договори.

Олена долучилася до української армії як снайперка-доброволиця ще 2014 року в Дніпрі, одночасно працюючи журналісткою в Києві, а 2018 року стала штатною солдаткою Корпусу морської піхоти України.

Вона була демобілізована 2020 року, але повернулася воювати за свою країну після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року й досі служить в українському спецпідрозділі "Артан".

Спецпідрозділ "Артан" — це підрозділ спеціального призначення ГУР Міноборони України. Спецпідрозділ було сформовано офіцерами ГУР МОУ й добровольцями 2022 року в Києві.

Білозерську демобілізували з морської піхоти 2020 року, але вона та її чоловік Валерій Воронов усе ще були членами Служб територіальної оборони України.

Вона раніше написала книжку "Щоденник нелегального солдата", у якій ідеться про те, що впродовж перших кількох років її служби таким добровольцям, як вона, технічно не дозволялося воювати на передовій, але 2016 року закон було змінено.

Олена Білозерська на презентації своєї книги Фото: Facebook Олена Білозерська

Вона була добре відома ще до війни, оскільки її опозиційна журналістська діяльність поставила її під загрозу тюремного ув'язнення за часів Януковича.

Лише за кілька тижнів до вторгнення у 2022 році вона заявила, що не вірить, що Путін віддасть наказ про вторгнення і що його нарощування військ було просто "тиском і залякуванням".

Але коли її оцінка виявилася помилковою, вона та її чоловік записалися в армію. Вона каже, що 24 лютого 2022 року став найважчим днем війни, коли ЗС РФ намагалися штурмувати Київ.

"Було страшно — якби окупанти захопили Київ, вони б убили моїх батьків. Коли ми прогнали ворогів від столиці, стало морально легше", — сказала вона.

Олена розповіла, що характер війни змінився та став складнішим порівняно з бойовими діями 2014 та 2017 років через використання Росією дронів, які дають змогу супротивнику "стежити за вами постійно".

Олена впевнена, що Україна повинна продовжувати боротьбу з Росією, щоб повернути собі контроль над своїми кордонами, як їх було визначено 1991 року після розпаду Радянського Союзу.

"Після цього Україна повинна ізолюватися від Росії за допомогою надійного й дуже добре укріпленого кордону, посилити свою армію та зрештою вступити в НАТО", — сказала Олена.

"Росія воює проти нас не тому, що їй не подобається нинішній український уряд або український політичний курс, а тому, що її не влаштовує саме існування України. Якщо Росія не зазнає поразки на полі бою, вона не припинить спроби завоювати Україну. Як показує історія та практика, російські політики ніколи не виконують своїх обіцянок. Будь-який мирний договір, який вони підпишуть, вони порушать. Із ними нема чого обговорювати й домовлятися", — зазначила снайперка.

Вона зізналася, що не відчуває жодних емоцій, коли ліквідує свої цілі.

"Коли ворог наближається до нашої позиції, щоб убити мене, чи думає він, чи є в мене чоловік, батьки або діти? Моральні муки щодо "вбивства людини" вигадали люди далекі від війни. Озброєний ворог — це не людина, а ціль. Якщо ви піднімаєте зброю проти моєї країни — усе, ви мішень. Якщо я не усуну його вчасно, він може вбити мене або одного з побратимів", — сказала вона.

Олена зазначила, що на полі бою вона "не заморочується дурницями".

"Це матеріал для книг і фільмів. У реальному житті будь-хто, хто думає подібним чином у бою, вже майже мертвий", — резюмувала снайперка.

Олена була поранена в бою — її права щока паралізована після того, як її зачепила куля. І наприкінці інтерв'ю вона розкритикувала голлівудське зображення ролі снайпера.

"У кіно показують, ніби снайпер бачить очі живої людини. Але ви не можете бачити очі. Ви просто бачите силует озброєної людини та стріляєте по ній. Ось і все... якщо промахнешся, почуваєшся, ніби програв", — сказала Білозерська.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про українського снайпера В'ячеслава Ковальського, який встановив світовий рекорд, ліквідувавши офіцера Збройних сил Російської Федерації на відстані 3800 метрів. Ковальський застрелив російського офіцера на відстані 3800 метрів із гвинтівки "Володар обрію" калібру 12,7×114 мм HL, яку розробила однойменна українська компанія.