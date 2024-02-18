Російські війська просунулися в Запорізькій і Донецькій областях, — DeepState (мапа)

За даними аналітиків, ЗС РФ змогли продавити українську оборону біля Вербового, там проводяться стабілізаційні заходи.

Окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку. Ворог просунувся біля Іванівського в Донецькій області й Вербового в Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Російські війська активізували наступ на Роботинському виступу. Ворог намагається зайти в саме Роботине, яке було звільнене під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Нині бої тривають за опорний пункт південніше за населений пункт. Зазначається, що ЗС РФ змогли продавити оборону біля Вербового. ЗСУ проводять стабілізаційні заходи. Без них ситуація може скластися погано. Це розуміють як в українській армії, так і в армії ЗС РФ.

Просування російських військ біля Роботиного Фото: deepstatemap.live

У вечірньому зведенні Генерального штабу вказують, що за добу відбулося 56 бойових зіткнень. Зокрема на Бахмутському напрямку відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки й Андріївки. Ворог намагався покращити своє тактичне положення. На Запорізькому напрямку було зафіксовано 8 атак у районі Роботиного.

Мапа поблизу Іванівського 17 лютого Фото: deepstatemap.live Мапа поблизу Іванівського 18 лютого Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 18 лютого ЗМІ назвали 5 місць, де РФ намагається прорвати оборону українських військ.

Також стало відомо, що Німеччина передала Україні непридатні для бою броньовики BATT UMG, які придбала за завищеною ціною.