ЗСУ відбили штурм ЗС РФ на Запорізькому напрямку: командування опублікувало кадри

За даними Сухопутних військ, росіяни після невдалого наступу спробували повторити штурм українських позицій і знову зазнали великих втрат.

Бійці Збройних сил України успішно зірвали наступ військових армії РФ під Запоріжжям. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України в Telegram.

"Запорізький напрямок. Наступ ворога зірвано. Особовий склад тікає. Техніку знищено", — ідеться в повідомленні.

Також військові додали, що вночі окупанти намагалися повторити наступ і провести штурм наших позицій, але всі дії ворога — невдалі.

"Техніка знищена. Особовий склад — добитий", — заявили бійці.

Відео цього бою опублікував український журналіст і полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Twitter.

Він підкреслив, що наступ росіян було успішно зірвано.

Зазначимо, що після завершення боїв за Авдіївку Донецької області російським окупантам потрібно ухвалювати рішення, куди перекидати основні сили далі. Противник може спробувати вийти на оперативний простір на захід від міста або сконцентруватися на Куп'янську Харківської області, Часовому Яру на Донеччині чи Роботиному в Запорізькій області.

Нагадаємо, що Сили оборони України змогли повернути свої позиції в районі села Іванівське на Донеччині. Також вони відкинули окупантів на певну відстань від населеного пункту.

А 15 лютого командування ОСГВ "Таврія" повідомило, що окремі підрозділи Сил оборони України в районі Авдіївки почали подекуди відходити на вигідніші рубежі.

10 лютого оглядач видання Bild Юліан Рьопке повідомляв, що ЗС РФ увійшли в Новомихайлівку Донецької області і вже зайняли до 15% села. На його думку, ситуація в Новомихайлівці стає критичною для української армії. Російські окупанти наступають на північному та південному флангах, а також у центрі невеликого села.