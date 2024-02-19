Коригував удари по військових госпіталях: СБУ затримала агента розвідки РФ (фото)

За даними слідства, підозрюваним виявився 45-річний уродженець Луганська, який навесні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець.

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента російської військової розвідки, який готував ракетний удар по залізниці і військових госпіталях у Черкаській області. Про це 19 лютого повідомляє СБУ на офіційному сайті.

Як зазначається у релізі, головним завданням коригувальника було виявлення вузлових залізничних станцій, через які на фронт йшла військова техніка для ЗСУ.

Крім того, агент мав визначити точні координати складів із боєприпасами та іншим озброєнням українських військ, а також локації госпіталів, де лікувалися українські військові.

"Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах. Таким чином вони сподівалися "перерізати" шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ", — уточнили правоохоронці.

Агент російської розвідки — хто він

Як установило розслідування, фігурантом розслідування став 45-річний луганчанин, котрий у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України.

На початку 2024 року він був дистанційно завербований представником ГРУ Збройних сил Росії через свого знайомого — бойовика окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.

Для комунікації агент та його поплічник використовували анонімні чати у месенджері, а передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості. За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського ГРУ "зарплату".

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку перераховували ворожі гроші.

Як спрацювали силовики

Співробітники СБУ здійснили операцію на випередження — викрили російського агента ще до передачі ним даних, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні. Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — констатували слідчі.

Нагадаємо, 15 лютого СБУ заочно повідомила про підозру співачці та народній депутатці 8-го скликання Таїсії Повалій, яка виправдовує агресивну війну Російської Федерації проти України та публічно підтримує Кремль.

9 лютого підозру отримав клірик УПЦ (МП), який знімав відео з провокаціями біля Києво-Печерської лаври. За даними слідства СБУ, священник отримував інструкції від блогера Анатолія Шарія. Під час обшуку у церковного діяча знайшли сім-карти для телефонів та листування з Шарієм.