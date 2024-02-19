"Занадто сильно сподівалися": контрнаступ ЗСУ розчарував Захід, — адмірал НАТО

За словами голови військового комітету НАТО Роба Бауера, у 2024 році партнерам не варто бути песимістично налаштованими, адже українці повернули собі 50 відсотків того, що росіяни змогли окупувати.

Американські та європейські союзники покладали занадто великі надії на контрнаступ України у 2023 році. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає видання Financial Times.

Згідно з його заявою, Захід "занадто сильно сподівався на позитивне розв'язання війни 2023 року", стверджуючи, що "якщо ми надамо українцям необхідне озброєння і навчання, вони зможуть здобути перемогу".

"Ми маємо бути обережними, щоб не бути занадто песимістичними у 2024 році. Сам факт того, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50 відсотків того, що росіяни забрали у 2022 році, просто вражає", — заявив Бауер.

Нагадаємо, раніше в CNN повідомили, що американські чиновники і джерела у військовій розвідці вважають, що бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше два роки. За їхньою інформацією, увесь 2024 рік Україна зосередиться на зміцненні оборонної промисловості та готуватиметься до контрнаступу у 2025 році.

Також у звіті Інституту вивчення війни від 27 грудня повідомлялося, що руйнування військовими Збройних сил Російської Федерації дамби Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року затримало перехід Сил оборони України через Дніпро для підтримки українських контрнаступальних операцій.

Зі свого боку заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 12 січня заявив, що війна в Україні, імовірно, не закінчиться 2025 року, оскільки жодна зі сторін не має військового потенціалу, який дав би змогу здобути вирішальну перемогу.