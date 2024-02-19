"Піррова перемога": контроль над Авдіївкою не дасть Росії стратегічних переваг, — ЦСК

Центр стратегічних комунікацій повідомив, що за 4 місяці активної фази боїв за Авдіївку українські військові знищили понад 47 тисяч окупантів, 364 танки, 5 літаків та іншу техніку противника. Це більше, ніж у битві за Бахмут.

У битві за Авдіївку росіяни зазнали більше втрат, ніж у боях за Бахмут. Однак контроль над містом не дасть Росії жодної стратегічної переваги. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій (ЦСК).

За словами аналітиків, оборона Авдіївки від російських загарбників тривала майже 10 років.

"Українські воїни були змушені залишити Авдіївку через брак боєприпасів. Така ціна зволікань із наданням допомоги нашими партнерами", — ідеться у звіті.

Повідомляється, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат у техніці та людях. За 4 місяці активної фази боїв українські військові знищили понад 47 тисяч окупантів, 364 танки, 5 літаків та іншу техніку противника. Це більше, ніж у битві за Бахмут.

У ЦСК заявили, що президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам захопити Авдіївку, щоб підняти свій рейтинг. Однак визначені ним терміни "перемоги" неодноразово відкладалися завдяки стійкості Сил оборони України.

"Контроль над руїнами Авдіївки не дасть ворогу жодних стратегічних переваг. Це чергова "Піррова перемога", яка наближає виснаження ресурсів Росії", — зазначили в ЦСК.

Нагадаємо, експерт розповів, яку серйозну зброю ЗС РФ застосували в Авдіївці. На думку Костянтина Криволапа, якщо у ЗСУ не буде далекобійних ракет і можливості серйозно "погасити" ворожі системи ППО уздовж лінії фронту — винищувачам F-16 нічого там робити.

Також керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав дві небезпечні точки після виходу з Авдіївки. Він наголосив, що українським захисникам зараз треба "підстрахувати" Мар'їнський напрямок та Вугледар, адже над ними "нависатиме" ворог.