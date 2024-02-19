Пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду": в Азовському морі шукають рештки літака РФ (відео)

Один зі збитих російських літаків упав в Азовське море. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив кадри пошукової операції окупантів.

Вранці 19 лютого українські військові збили два ворожі літаки. Один із них впав у воду. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

"Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го", — написав Олещук.

Командувач Повітряних сил також опублікував скрін карти із позначкою, що Су-34 впав на тимчасово окупованій території неподалік Маріуполя.

Фото: Микола Олещук

Село Рибацьке, поблизу якого упав російський військовий літак, заблоковане окупантами. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram опублікував кадри, на яких помітний хвостовик збитого літака поблизу берега. Над місцем авіатрощі кружляє вертоліт.

"З місця події. Літак, який не падав, в морі. Р#сня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають", — написав Андрющенко.

Знищення російських винищувачів

За останні два дні російська армія втратила 6 літаків.

У суботу, 17 лютого, на ділянці повітряного командування "Схід" українські військові знищили одразу три ворожих літаки: два Су-34 та один Су-35. Два з них впали десь у районі 70-120 км від лінії фронту.

Дані системи Cospas-Sarsat, яка сповіщає про місцезнаходження пілотів при аваріях, спрацювали в районі міста Амвросіївка у Донецькій області, а два — неподалік від Дякового у Луганській області. Ще один сигнал спрацював на території РФ у районі селища Лисогорка.

У неділю, 18 лютого, на тому ж напрямку був знищений ще один Су-34.

Нагадаємо, вранці 19 лютого у районі селища Рибацьке, що за 14 км від тимчасово окупованого Маруполя на Донеччині, було чутно вибухи. Підконтрольні Росії пабліки писали, що російська протиповітряна оборона нібито перехопила балістичну ракету ATACMS. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння ворожого літака.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники ліквідували один винищувач-бомбардувальник Су-34 й один винищувач Су-35С.