Ухвалять вже цього тижня: у Раді розповіли про основні правки до законопроєкту про мобілізацію

Закон проходитиме складно, проте є всі шанси, що за нього проголосують у другому читанні. Дискусія може бути навколо питання демобілізації строковиків, вважає заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Верховна Рада може проголосувати у другому читанні за законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня. Нардепи можуть подавати правки до 21 лютого. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк під час телемарафону.

"Зараз важливо, які правки все-таки будуть кардинальними. Ми вважаємо, що найбільша дискусія буде навколо питання демобілізації строковиків", — сказав Михайло Цимбалюк.

Демобілізація строковиків

Цимбалюк зазначив, що строковики повинні бути демобілізовані протягом двох місяців, тоді як їхній термін відстрочки має скласти 12 місяців. Цей час їм потрібен для того, аби влаштувати своє цивільне життя, також дехто може підписати контракт на продовження служби.

Відстрочка від призову для тих, хто доглядає за особами з інвалідністю

З його слів, відстрочка від мобілізації через догляд за особою з інвалідністю є дискусійною темою. Михайло Цимбалюк вважає, що людина з інвалідністю повинна сама обирати, хто за нею буде доглядати. Зокрема, це повинна бути одна особа з кола близьких родичів. Він наголосив, що це повинно бути закріплено в законі.

Відстрочка для викладачів і студентів

Нардепи вважають, що викладачі ЗВО без наукового ступеня також мають право на відстрочку. Те ж саме стосується докторантів на контрактній формі навчання. На думку Цимбалюка, провина уряду в тому, що їхня кількість така велика, оскільки він давав квоти університетам.

"Можна говорити, що з наступного року буде менша кількість, це інша справа. Але ті, хто заплатив гроші і навчається — вони мають закінчити навчання", — переконаний Цимбалюк.

Демобілізація і ротація військових

Михайло Цимбалюк зауважив, що розглядається питання зменшення терміну демобілізації та ротації. Зокрема, пропонують дозволити військовим демобілізуватися не через 36 місяців, а 18 за умови, що 12 місяців боєць пробув у зоні активних бойових дій. Тоді як для проведення ротації потрібна певна кількість людей, аби замінити інші підрозділи, щоб вони могли поновитися та відпочити.

Цимбалюк додав, що закон проходитиме складно, проте є всі шанси проголосувати за нього в другому читанні.

Нагадаємо, заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного в м. Київ територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий повідомив, що українське законодавство не визначило конкретного місця для вручення повісток чоловікам. Тому це можна робити будь-де.

Раніше адвокат Роман Сімутін розповів, що після ухвалення законопроєкту про мобілізацію будуть запроваджені певні обмеження за ухилення від призову. Зокрема, можливий штраф у розмірі 51 000 гривень.