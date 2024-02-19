"Ми маємо бути морально готові": до чого призведе захоплення Авдіївки, — експерт

Оглядач Олександр Коваленко заявив, що окупанти вирішили скористатися вікном, коли у Сил оборони України дефіцит боєприпасів. ЗСУ воюють майже без артилерії.

Російська армія проводить низку наступальних операцій на більшій частині фронту. Оперативної паузи після виходу ЗСУ з Авдіївки не настало. Про це у себе в Telegram повідомив військово-політичний оглядач проекту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, на Бахмутському напрямку триває наступ росіян на північ і схід від Іванівського. На Лиманському напрямку окупанти тиснуть на південний схід від Виїмки, відбуваються штурмові дії на схід від Ямполівки, на схід від Тернів. На Куп'янському напрямку росіяни наступають на північний захід від Синьківки. Крім того, ЗС РФ активізувалися в Запорізькій області.

Коваленко заявив, що російське командування намагається продемонструвати, що ЗС РФ можуть наступати "на куражі" після захоплення Авдіївки. Окупанти вирішили скористатися вікном, коли у Сил оборони України дефіцит боєприпасів.

"З урахуванням тієї кількості пострілів, що за добу робить українська артилерія, можна вважати, що ми зараз воюємо без артилерії", — написав Коваленко.

Він також заявив, що Росія промацує і продавлює практично всю лінію фронту, користуючись слабкостями українських сил і домінуванням тактичної авіації. Коваленко заявив, що командування ЗС РФ вирішило вичавлювати максимум зі своїх підрозділів, поки є така можливість.

"До чого це призведе? Навряд чи до суттєвого прориву фронту. До втрати окремо взятих локацій — так, ми повинні бути морально готові", — заявив Коваленко.

Також керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав дві небезпечні точки після виходу з Авдіївки. Він наголосив, що українським захисникам зараз треба "підстрахувати" Мар'їнський напрямок та Вугледар, адже над ними "нависатиме" ворог.