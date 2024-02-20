"За їхнє життя борються лікарі": під Одесою підірвали авто з членами УДА (фото)

В УДА повідомили, що розцінюють підрив як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядають діяльність російських ДРГ.

У понеділок, 19 лютого, в Одеській області було підірвано автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували двоє людей. Про це йдеться на офіційній сторінці Української добровольчої армії у Facebook.

Повідомляється, що подія сталася біля одного з військових об'єктів у передмісті Одеси. Унаслідок вибуху було поранено подружжя Альберт і Наталія Кручиніни. За їхнє життя борються лікарі.

"Командування УДА розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки", — ідеться в публікації.

В УДА закликали очевидців підриву та інших осіб, яким відома будь-яка інформація про замовників і виконавців злочину, вийти на зв'язок з їхнім командуванням. За дані, які допоможуть затримати або ліквідувати ймовірних диверсантів, у добровольчому формуванні пропонують винагороду в розмірі 10 тисяч доларів.

Альберт і Наталія Кручиніни дістали поранення Фото: Скриншот

Підрив авто під Одесою: що кажуть у поліції

Пресслужба національної поліції Одеської області 19 лютого повідомила про вибух у селі Гвардійське. За даними відомства, унаслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. Вони госпіталізовані з численними травмами.

Пізніше у відомстві додали, що слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15 в.п. 1 і 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Ідеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

Нагадаємо, 5 лютого, МЗС Франції викликало посла Росії Олексія Мєшкова у зв'язку із загибеллю французьких громадян у Херсонській області, а також кампаніями з дезінформації, спрямованими проти Парижа.

Раніше, 4 грудня, у поліції Києва повідомили, що на вулиці Замковецькій у Подільському районі української столиці стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Причиною вибуху стала детонація гранати у дворі біля будинку.