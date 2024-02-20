В Україні розробили керовану платформу FoxTac для евакуації: що відомо (фото)

Експерти зазначили, що в Україні є сім інноваційних розробок, які вже працюють або найближчим часом посилять наших військових на передовій.

Українські фахівці з Brave1 розробили дистанційно керовану платформу FoxTac, призначену для евакуації поранених військовослужбовців із поля бою. Про це 19 лютого в Facebook повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Серед технічних особливостей платформи зазначено можливість пересуватися по бездоріжжю, водночас запас ходу апарата становить 10 км, а дистанція управління — 700 м. Така відстань дає змогу оператору платформи евакуювати бійців, залишаючись у безпечному місці.

"Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям", — зазначив міністр.

За словами Федорова, дослідні зразки успішно пройшли випробування, і наразі триває процедура кодифікації для постачання FoxTac в українські війська.

"Розвиток технологій — наша ключова перевага в цій війні та спосіб зберегти життя захисників", — підсумував міністр.

Евакуаційна платформа FoxTac

Розвиток інноваційних систем

Оглядачі "Мілітарного" у зв'язку з подією позначили сім інноваційних розробок, які вже застосовуються українськими військовими або готуються до роботи:

платформа FoxTac — призначена для евакуації поранених бійців з поля бою і позицій підрозділу в медичний або стабілізаційний пункт;

— призначена для евакуації поранених бійців з поля бою і позицій підрозділу в медичний або стабілізаційний пункт; робот-камікадзе Ratel-S — призначений для знищення позицій і бронетехніки противника. Безпілотник працює, як мобільна боєголовка, яка несе протитанкові міни або інші вибухові засоби. Українська розробка вже запущена в серійне виробництво;

Робот-камікадзе Ratel-S

роботизована платформа IronClad — призначена для штурму ворожих позицій. Робот має броньований панцир від стрілецької зброї. Швидкість — до 15 км/год, він обладнаний тепловізійною і прицільними камерами та бойовою туреллю "ШаБля М2". Запас ходу — 13 годин по важкому бездоріжжю, у складних дорожніх і погодних умовах;

Роботизована платформа Ironclad Фото: Telegram / Михайло Федоров

система D-21-11 — стаціонарний бойовий наземний роботизований модуль швидкого розгортання. Він дає змогу оператору проводити прицілювання і завдавати вогневе ураження віддалено із захищеної позиції;

Наземний робот D-21-11 Фото: Telegram/Федоров