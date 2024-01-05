Військові схвалили: Мінцифри показало українського штурмового робота D-21-11 (фото)

Безпілотник уже озброїли вітчизняним бойовим модулем з автоматичною туреллю, а в майбутньому планують встановлювати й зброю НАТО.

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В Україні протестували наземного робота D-21-11, якого створили учасники оборонного кластера Brave1. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму офіційному Telegram-каналі в п'ятницю, 5 грудня.

D-21-11 — це універсальний український робот, який обладнаний автоматичною туреллю і може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Бойова частина повністю знімна.

Український наземний бойовий робот з автоматичною туреллю Фото: Telegram/Федоров

"Бойова частина робота, D-11, уже пройшла успішні випробування і має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Зараз команда працює над масштабуванням виробництва", — уточнив Михайло Федоров.

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Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року українцям показали наземний безпілотник "ГНОМ". Роботизована платформа, яка важить 50 кілограмів, непомітно доставляє військовим боєприпаси, спостерігає за супротивником на відстані в 5 кілометрів і вивозить поранених з поля бою. Завдяки невеликим габаритам і майже беззвучному переміщенню, "ГНОМ" може вести приховане спостереження за допомогою кругової оглядової камери на телескопічній щоглі.

А на початку вересня 2023 року український робот "Медожер" показав себе в бою. Робот-камікадзе вміщує в себе 40 кілограмів вибухівки і вже допомагає деяким підрозділам ЗСУ доставляти міни прямо до позицій окупантів. Він оснащений електродвигуном, що дозволяє йому непомітно підкрастися до ворога на відстань до п'яти кілометрів.