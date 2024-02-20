Болгарія затримує відправку бронетранспортерів в Україну: що сталося

За словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарьова, затримка з постачанням БТР відбулася тому, що Софія прагне, аби союзники НАТО профінансували транспортування військової техніки.

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки Міністерство оборони країни звернулося до НАТО із проханням відшкодувати транспортні витрати. Про це повідомляє Euractiv.

"Болгарія може дуже допомогти Україні, але відбулася затримка через те, що адміністрація Міноборони не працює оптимально", — заявив депутат парламенту Івайло Мірчев від правлячої коаліції "Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія".

Це не перша критика на адресу міністра оборони Тодора Тагарьова, який уповільнює будь-які процеси у відомстві. Так, рішення про відправку згаданих бронетранспортерів було ухвалено в парламенті ще понад три місяці тому і тоді було підписано відповідну угоду МВС Болгарії і Міноборони країни.

"Болгарія може допомогти, але це відбувається не такими темпами, і я сподіваюся, що ситуація поліпшиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТР із Софії в Русе (місто на Дунаї в північно-східної Болгарії. — Ред.)", — сказав Мірчев.

Крім того, болгарська влада в останньому пакеті військової допомоги Києву пообіцяла озброєння, яке має Болгарія ще з часів СРСР — деталі для пускових установок ракет С-300, старі ракети С-300, БТР, снаряди, міномети та іншу техніку.

Позиція Міноборони Болгарії

Своєю чергою міністр оборони Тодор Тагарьов сказав, що затримка відбулася тому, що Софія прагне, аби союзники НАТО профінансували транспортування військової техніки.

"Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти чимало потягів", — заявив Тагарьов.

Він пояснив, що логістика складна і зусилля Болгарії "гідно оцінені українською стороною", нагадавши, що у грудні президент України Володимир Зеленський висловив подяку за бронетранспортери та новий пакет військової допомоги з Болгарії.

Euractiv надіслала до Міноборони запит щодо конкретних причин, з яких й досі не відбулося постачання БТР, проте на момент публікації відповіді не було.

Історія з постачанням БТР з Болгарії

У липні 2023 року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

"Цим рішенням ми зміцнюємо нашу Європу та захист свободи", — прокоментував такі дії болгарського парламенту президент України.

Пізніше президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на це рішення. Політик заявив, що болгарські депутати недостатньо ознайомилися "з конкретними умовами передачі". Він із цієї причини повернув документ до парламенту.

Однак 8 грудня 2023 року стало відомо, що парламент Болгарії подолав вето президента — бронетранспортери почали готувати до відправки.

Питання БТР та іншої військової допомоги Болгарії також порушувалося під час візиту парламентської делегації країни до Києва на початку лютого.

Нагадаємо, Фокус писав, що росіян звинувачують у вибухах, які були здійснені в період з 2011-го по 2020 рік на складах боєприпасів, розташованих на території Республіки Болгарія.