В окупованому Маріуполі помітили техніку ЗС РФ з новим маркуванням, — Андрющенко (фото)

На транспортних засобах зафіксовано ромб та перегорнута V квадраті. Позначки можна побачити як на вантажівках, так і на малих броньованих автомобілів.

На техніці російських окупантів у Маріуполі фіксують нові маркування. Про це повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

Він зазначив, що на транспортних засобах зафіксовано ромб (дві V по суті ) та перегорнута V квадраті. Це можуть бути підрозділи мотопіхотного спрямування.

"Поки без висновків. Просто факт", – йдеться у повідомлені.

Велику кількість нових підрозділів зафіксували в Мангушській частині Маріупольського району по різних населених пунктах. Основна відмінність — нові маркування як на вантажівках, так і на малих броньованих автомобілів.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Ситуація у Маріуполі у лютому 2024 року

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині 19 лютого було чутно вибухи. У районі селища Рибацьке, що за 14 км від міста, імовірно, збито російський літак. Підконтрольні окупантам пабліки писали, що російська ППО нібито перехопила балістичну ракету ATACMS над Маріуполем.

Війська РФ активізувалися на території Маріуполя та використовують незвичайні логістичні маршрути. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що російські загарбники транспортують боєприпаси та продовольство для нових окупаційних підрозділів.

За інформацією посадовця, вантажівки окупантів із боєкомплектом прямують маршрутом Волноваха–Донецьк. На автомобіль нанесене типове маркування — літера "V" у квадраті. Водночас зазначено, що перевезення таким логістичним маршрутом є досить незвичним.

Андрющенко також 1 лютого повідомляв, що російські окупанти й надалі здійснюють мілітаризацію Приморського району Маріуполя — там уже існують дві військові бази, одна з якої призначена для ОМОНу. Поруч облаштовується ще одна база в районі колишнього Приморського райвідділу поліції.

Нагадаємо, 11 лютого у Маріуполі військовий "Урал" окупантів протаранив автівку. Внаслідок аварії загинув водій.