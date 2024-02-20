Платформа для новітніх винищувачів KAAN: яким буде новий авіаносець ВМС Туреччини (фото)

Новий авіаносний корабель схожий з авіаносцями класу Queen Elizabeth за тоннажем та довжиною і буде оснащений системою STOBAR для повітряних операцій.

Міністерство оборони Туреччини поділилося візуальним зображенням проєкту майбутнього авіаносця. На знімках, опублікованих 17 лютого в соцмережі X, показано дизайн і різні технічні характеристики майбутнього авіаносця ВМС країни, який, імовірно, стане платформою для новітніх турецьких винищувачів KAAN.

Як повідомили оглядачі Naval News, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідав Конструкторське бюро національних ВМС. Під час візиту він ознайомився з останніми розробками, зокрема йому показали дизайн нового авіаносця.

Безсумнівно, найбільш інтригуючою деталлю цього візиту є фотографія головкому ВМС Туреччини на тлі малюнка, на якому зображено початковий дизайн і загальні характеристики майбутнього авіаносця. Проєкт схожий з авіаносцями класу Queen Elizabeth за тоннажем і довжиною, але відрізняється від британського корабля своєю одиночною острівною структурою.

Головком ВМС Туреччини Ерджюмент Татлиоглу в проєктному бюро Стамбульської військово-морської верфі

На зображенні фігурує авіаносець водотоннажністю 60 000 тонн і довжиною 285 метрів. На знімку також видно, що авіаносець буде оснащений системою STOBAR (short take-off, barrier-arrested recovery) для повітряних операцій. Таким чином конструкція корабля передбачає укорочений зліт завдяки використанню трампліна і посадку за допомогою аерофінішеру.

Також оглядачі звернули увагу, що на опублікованих фотографіях на палубі майбутнього корабля зображені винищувачі турецької розробки KAAN, хоча раніше не повідомлялося, що винищувач матиме палубну версію.

Турецькі інженери оснастять новий авіаносець комбінованою газотурбінною енергетичною установкою типу COGAG, в якій дві газові турбіни спільно працюють на один вал гребного гвинта.

Зображення майбутнього авіаносця ВМС Туреччини

Відомі характеристики:

повна довжина — 285 метрів;

ширина — 68 метрів;

водотоннажність — 60 000 тонн;

швидкість — 25 вузлів;

головна рухова установка — COCAG;

система зльоту/посадки літака — STOBAR.

Нагадаємо, що зараз у складі турецького флоту несе службу єдиний авіаносний корабель TCG Anadolu, який ввели в дію у 2023 році. Спочатку його розглядали як легкий авіаносець, на якому зможуть базуватися винищувачі F-35B з укороченим зльотом і вертикальною посадкою.