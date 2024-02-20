ЗС РФ не зможуть скористатися окупацією Авдіївки: у Британії вказали на проблеми росіян

Російські військові можуть намагатися розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки Донецької області найближчими тижнями, розповіли в британській розвідці.

Збройним силам Російської Федерації бракує боєздатності після захоплення Авдіївки Донецької області. У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що окупантам потрібен період відпочинку та перепідготовки.

В оборонному відомстві Британії зауважили, що російські військові взяли під контроль Авдіївку і коксохімічний завод, розташований на півночі від міста. На цих ділянках тривали запеклі бої з жовтня 2023 року, тоді на лінії фронту вони перебувають з 2014 року.

У британській розвідці наголосили, що українські військові відійшли на оборонні позиції на захід від міста.

"Імовірно, що російським силам бракує боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, тому їм потрібен період відпочинку та перепідготовки", — йдеться у повідомленні розвідки.

Росіяни, ймовірно, намагатимуться поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки протягом найближчих тижнів, додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 20 лютого у ЗМІ повідомили, що однією з причин, чому росіяни захопили Авдіївку Донецької області, є переважальна кількість артилерії у ворога та авіація, яка безперешкодно скидала авіабомби на цій ділянці фронту. Тоді як перевага російської армії в особовому складі — 7:1.

Раніше заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що ситуація на полі бою буде важкою не лише на Авдіївському напрямку, але й на півдні і півночі. З його слів, противник весь час готувався до наступальних операцій.