Гіперзвуковий безпілотник Mayhem: яке майбутнє у секретної програми ВПС США

Створення безпілотного гіперзвукового апарату під великим питанням через відсутність ясності в питанні оперативного застосування такого БПЛА. Крім того, програма залишилася без фінансування.

Секретна програма Mayhem ВПС США зі створення гіперзвукового безпілотника, здатного виконувати ударні та розвідувальні завдання, схоже, перебуває щонайменше на стадії тривалої паузи. Через проблеми з фінансуванням, а також неочевидну потребу в потенціалі такого БПЛА майбутнє Mayhem під великим питанням. Про це повідомили оглядачі The War Zone.

Представник дослідницької лабораторії AFRL, яка уклала контракт на 334 млн доларів за програмою Mayhem, Брайан Ріппл нещодавно заявив, що організація не отримала фінансування у 2024 фінансовому році. Це означає, що розробка цифрового дизайну і технологій, необхідних для створення гіперзвукового апарату, відставатиме рік від року доти, доки не буде надано кошти.

Тим часом попри очевидну відсутність ясності в питанні "оперативного застосування" гіперзвукового літального апарату для ударних і розвідувальних місій, напрацювання в рамках програми Mayhem стануть сходинкою до майбутніх гіперзвукових можливостей, наприклад, для гіперзвукових літаків. Зокрема, розробників можуть зацікавити напрацювання в галузі двигунів.

"Управління міністра оборони продовжує уточнювати можливості застосування гіперзвукових літаків для повторного використання. Нас зараз більше цікавить турбінний двигун із високою продуктивністю", — сказали журналістам представники ВПС США.

Проте багаторазовий безпілотний гіперзвуковий ударний і розвідувальний гіперзвуковий апарат, що запускається з повітря, безумовно, може бути корисним у різних оперативних сценаріях, наголошують оглядачі. Така система може бути ідеальною для переслідування цілей, чутливих до часу, або просто для збору розвідданих про них, зокрема в глибині заборонених зон на граничних дальностях.

З іншого боку, для цих цілей можуть бути залучені супутники-шпигуни, які можуть бути єдиним варіантом для збору інформації про об'єкти. Однак вони вимагають занадто багато часу на перезавантаження і передбачувані, оскільки противник знає, коли вони пролетять над головою.

Нагадаємо, у США був проведений успішний пуск гіперзвукової ракети HAWC. Під час польоту боєприпас летів на висоті 18 км, а його дальність становила понад 500 км.