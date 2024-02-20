Рада може послабити певні норми в законопроєкті про мобілізацію: нардепи розповіли про зміни

Наразі законопроєкт про мобілізацію передбачає низку заборон щодо певних транспортних засобів — тракторів, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних машин, сільськогосподарської техніки, оскільки вони можуть бути використані Силами оборони.

Верховна Рада може пом'якшити деякі норми в законопроєкті про мобілізацію. Ідеться про використання техніки підприємств. Про це повідомила народна депутатка від партії "Голос", перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту й інфраструктури Юлія Клименко в коментарі LIGA.net.

Законопроєкт передбачає, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів має надати інформацію ТЦК та СП про зареєстровані трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку, що можуть бути використані ЗСУ.

У разі ухвалення документа ці транспортні засоби заборонять переміщати між областями та за кордон. Також можуть обмежити передання прав власності, оренду (лізинг), надання транспорту як застави банкам.

Юлія Клименко наголосила, що ця заборона паралізує агросектор.

"Так, ЗСУ потрібна техніка. Але великі господарства й так допомагають Силам оборони. Питання до форми — як це прописали", — сказала вона.

За словами нардепки, майже всі фракції в Раді проти цього розділу, тому нараді шукають формулювання, яке б задовольнило і військових, і буд- та агросектор.

Натомість нардеп від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс заявив, що правки щодо мобілізації техніки вже подали. Він зазначив, що нардепи намагатимуться виключити із законопроєкту норму щодо укладання договору про оренду й найм транспортних засобів.

"Якщо на засіданні комітету правки не ухвалять, їх ставитимуть на голосування на пленарному засіданні", — пояснив Фріс.

Нагадаємо, нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін повідомив, що 21 лютого спливе термін, коли можна подавати правки до законопроєкту про мобілізацію. Після цього розпочнеться їх розгляд комітетом.

Раніше юрист Сергій Савинський розповів, що відповідно до нового законопроєкту повістки зможуть надсилати в електронний кабінет призовника. За його словами, це не єдине місце, де чоловіків сповіщатимуть про виклики до ТЦК.