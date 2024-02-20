ЗС РФ застосовують на фронті керовані міни "Смельчак" із лазерним променем, — експерт (відео)

Полковник запасу Роман Світан заявив, що раніше ЗС РФ використовували такі міни в боях за Маріуполь у 2022 році, а також під час битви за Бахмут на початку 2023 року.

Російські окупанти знову почали застосовувати керовані міни "Смельчак" через відсутність достатньої кількості боєприпасів. Про це "24 Каналу" повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Повідомляється, що раніше ЗС РФ використовували такі міни в боях за Маріуполь у 2022 році, а також під час битви за Бахмут на початку 2023 року. "Смельчак" призначений для застосування із самохідних мінометів "Тюльпан". Його прийняла на озброєння ще радянська армія в 1983 році.

"Вони не зовсім зручні для росіян і взагалі ні для кого. Міна має лазерний промінь із дальністю підсвічування до 7 кілометрів. Потрібна пряма видимість, щоб вона змогла прицілитися на об'єкт. Малий ККД, тому його перестали застосовувати", — розповів Світан.

За його совами, у російських військ такий самий снарядний голод, як в українських військових.

Він зазначив, що росіяни використовують міни 240 мм калібру, однак за дальністю вони не відрізняються від 120 мм моделі. Керовані авіабомби (або КАБ) можуть нести куди більшу загрозу. В них бойова частина — близько 500 кілограмів.

"Міна "Смельчак" і поруч не стояла з КАБами ФАБ-500", — заявив Роман Світан.

Роман Світан про міни "Смельчак" (дивитися з 10 хвилини)

Нагадаємо, у 3-й ОШБр назвали основний напрямок наступу ЗС РФ після Авдіївки. Українські військові після відходу з Авдіївки Донецької області зайняли певні рубежі оборони. Наразі відбуваються інтенсивні бої, проте не такі "жорстокі", як були в місті, зазначив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.