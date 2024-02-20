Знайшли в Азовському морі: куди подівся росіський льотчик Су-35, який ЗСУ збили під Маріуполем

Тіло загиблого військовослужбовця знайшли приблизно через півгодини після інциденту за 1 км від берега. Весь цей час він перебував в крижаній воді Азовського моря.

Російські блогери повідомляють, що пілот винищувача Су-35, який збили Сили оборони на сході України, успішно катапультувався і навіть телефонував командирам з мобільного телефону. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Fighterbomber капітан ЗС РФ Ілля Туманов, який був помічником штурмана винищувача-бомбардувальника Су-34.

"Льотчик із Су-35 вчора після катапультування традиційно виходив на зв'язок із командуванням по старому, доброму стільниковому телефону. Я це написав не так х*хлам, як нашим воєначальникам, які за останні 50 років так і не подужали вирішити проблему з аварійним зв'язком. Не вирішено її й сьогодні" — написав Туманов.

В анонімному телеграм-каналі "Досье шпиона" повідомляють, що пілот винищувача Су-35, який дрейфував в Азовському морі, таки загинув.

"У небі поблизу Маріуполя було збито російський винищувач Су-35. Льотчик успішно катапультувався. Тіло загиблого військовослужбовця знайшли приблизно через півгодини після інциденту за 1 км від берега. Весь цей час він перебував в крижаній воді Азовського моря. Врятувати не встигли. Замерз", — йдеться в повідомленні.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук підказав окупантам спеціальну пошуково-рятувальну систему, щоб ті могли шукати збитих "братьев".

"Нагадаю, є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте "братьев" у цих районах. Не дякуйте", — написав Олещук.

Що відомо про загиблого пілота

Загиблим пілотом виявився 28-річний капітан ВКС РФ Федір Грабовецький. Він є випускником Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків . Від початку повномасштабного вторгнення він служив у 18-му гвардійському штурмовому авіаційному полку (в/ч 78018). Брав участь у бойових операціях від 2023 року.

"Військовій частині військовослужбовця досі невідомі обставини загибелі їхнього льотчика. Серед військовослужбовців ВКС РФ поширюється інформація про роботу своєї ППО. Проте варто зазначити, що після інциденту з А-50 та звинувачень у бік місцевих підрозділів ППО вони швидше "пропустять" повітряний об'єкт, ніж натиснуть на "пуск", — повідомили в "Досье шпиона".

Нагадаємо, що У суботу, 17 лютого, на ділянці повітряного командування "Схід" українські військові знищили одразу три ворожі літаки: два Су-34 й один Су-35. Два з них упали десь у районі 70-120 км від лінії фронту.

Нагадаємо, уранці 19 лютого в районі селища Рибацьке пролунали вибухи. Підконтрольні Росії пабліки писали, що російська протиповітряна оборона нібито перехопила балістичну ракету ATACMS. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння ворожого літака.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони ліквідували один винищувач-бомбардувальник Су-34 й один винищувач Су-35С.