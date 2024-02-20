3 варіанти: ухвалення законопроєкту про мобілізацію може затягнутися через правки, — нардеп

За словами представника Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Романа Костенка, за найоптимістичнішого сценарію голосування за документ відбудеться на початку березня, але це малоймовірно.

Практично місяць тому до Верховної Ради України було подано оновлену версію законопроєкту про мобілізацію, однак її досі так і не ухвалили. Народний депутат і секретар Комітету ВР із питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко в коментарі виданню Укрінформ розповів, коли це станеться.

За його словами, усе залежатиме від того, скільки правок до законопроєкту розглядатиме парламент. Якщо змін буде багато, то це спонукатиме владу проводити комунікації з народними депутатами.

"Є кілька варіантів: перший — якщо всі знімуть свої правки й він буде проголосований так, як подасть комітет, що малоймовірно. І це може бути на початку наступного місяця. Інший варіант — ставитимуть правки найбільш ті, що справді стосуються законопроєкту, і це буде довше, воно може до середини місяця дійти. І найдовгостроковіший варіант — коли всі ставитимуть усі свої правки, і це може затягнутися", — заявив Роман Костенко.

Окремо народний депутат зауважив, що практику внесення великої кількості правок до законопроєктів використовували різні політичні сили для того, щоб їх нібито почули.

Коли відбуваються подібні речі, каже Роман Костенко, хтось справді може бути не згоден із документом, який існує, проте здебільшого політики "хочуть бути почутими".

"Тому що це законопроєкт уряду, вони його подали, а зараз ми бачимо, яке ставлення до народних депутатів. От вони намагаються так комунікувати, тому що по-іншому влада з народними депутатами комунікувати не хоче, і вони таким способом беруть важливі речі, зокрема для влади, і намагаються комунікувати. І тут питання стане, на які компроміси готова йти влада", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що підприємці бояться, що новий закон про мобілізацію "паралізує" економіку. Бізнес-асоціації закликають змінити пункти законопроєкту, які стосуються вилучення транспорту й електронних повісток. Також підприємці вимагають точності щодо відстрочок працівникам.