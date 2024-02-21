"Тіл занадто багато": військовий госпіталь ЗС РФ у Криму переповнений пораненими (відео)

У русі "Атеш" стверджують, що на території об'єкту в Сімферополі цілодобово перебуває транспорт із росіянами, які дістали поранення в боях на Запорізькому та Авдіївському напрямках.

У зв'язку зі збільшенням кількості жертв серед військових армії РФ військовий госпіталь в окупованому Сімферополі переповнений солдатами. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Основна причина шаленого напливу поранених і вбитих — нещодавні штурми в Авдіївці та на Запорізькому напрямку. Госпіталь буквально забитий вщерть. Тіла здебільшого везуть у КамАЗах через те, що їх занадто багато", — зазначили партизани.

Також в "Атеш" наголосили, що військовий транспорт регулярно заїжджає на територію військового госпіталю на вулиці Жуковського.

"Скільки ще людей має загинути, для того, щоб усі нарешті усвідомили, що при владі в Росії опинилися покидьки, злодії та справжнісінькі бандити?" — додали в повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно партизани "Атеш" зазначили, що головний військовий госпіталь Москви переповнений військовими, а приймати нових пацієнтів медики відмовляються. Проблема пов'язана з відсутністю достатньої кількості місць для розміщення в палатах. Це й провокує ситуацію, оскільки частина з них змушена перебувати в коридорах і навіть у їдальні.

Нагадаємо, 8 лютого в партизанському русі "Атеш" повідомили, що агенти підпілля зафіксували дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська, з яких окупанти 7 лютого здійснили масований обстріл України.

7 лютого партизани зафіксували переміщення військової техніки російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.