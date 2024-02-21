Озброєні та броньовані: шведські катери CB-90 допоможуть захисникам на Дніпрі, – Forbes

Десантно-штурмові катери можуть перевозити до 21 морпіха за раз. Їхній захист має покращити виживаність човнів при операціях на лівобережжі.

Швеція надасть рекордний пакет військової допомоги на понад 600 млн доларів. В нього входять 10 десантних катерів CB90, які створено для річкових операцій. Про це повідомляє Forbes.

В пакеті військової допомоги передбачено боєприпаси, 10 десантно-штурмових катерів CB90 і ще 20 менших катерів. CB90 автори називають класикою річкових операцій. Він має бронювання, важке озброєння, три члени екіпажу, а також може перевозити 21 піхотинця. Максимальна швидкість при цьому сягає 40 вузлів (74 км/год).

У шведських Військово-морських силах на озброєні є 140 човнів, які виробляє Saab. Також Норвегія має ескадру CB90 і їх купали Сполучені Штати для своїх річкових сил, але вони вже розформовані.

Бронювання десантно-штурмового катера захищає від ворожої стрілецької зброї. Десять катерів зможуть перевезти цілу роту морських піхотинців. Живучість — це те, що потрібно українському флоту, який виконує завдання у гирлі Дніпра. Морські піхотинці виконують завдання в Кринках на лівому березі річки. Російська артилерія, бомби і FPV-дрони ускладнюють завдання морпіхам, тому броньовані катери мають покращити ситуацію.

Проте автор Девід Акс зазначає, що невідомо, чи перекине командування броньовані катери CB90 для посилення спроможностей морпіхів.

Нагадаємо, 20 лютого в ОК "Південь" розказали про ситуацію під Кринками, де окупанти проводять по декілька штурмів за добу.

13 лютого морпіхи підняли прапор України на водонапірній вежі у Кринках.