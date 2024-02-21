"Є декілька варіантів": у Раді розповіли, коли в Україні посилять мобілізацію

За найоптимістичнішого сценарію законопроєкт про мобілізацію парламент проголосує на початку березня, вважає секретар Комітету ВР з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко.

Верховна Рада України, імовірно, не зможе ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого. Таке припущення в коментарі "Укрінформу" висловив народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко.

На його думку, наразі є три сценарії розвитку подій. Всі вони залежать від кількості правок, які внесуть до документа.

"Є декілька варіантів: перше, якщо всі знімуть свої правки, і він буде проголосований так, як подасть комітет, що маловірогідно. І це може бути на початку наступного місяця. Інший варіант – будуть ставити правки найбільш ті, що дійсно стосуються законопроєкту, і це буде довше, воно може до середини місяця дійти. І найбільш довгостроковий варіант – коли всі будуть ставити всі свої правки, і це може затягнутися", — розказав нардеп.

Костенко звернув увагу на те, що депутати не вперше використовують практику внесення правок до законопроєктів. Таким чином народні обранці хочуть бути почутими владою.

"Коли це робиться, зокрема, я думаю, що хтось не згоден із законопроєктом. А інше – це депутати намагаються зробити так, щоб їх почули. Тому що це законопроєкт уряду, вони його подали, а зараз ми бачимо, яке відношення до народних депутатів. От вони намагаються так комунікувати, тому що по-іншому влада з народними депутатами комунікувати не хоче, і вони таким чином беруть важливі речі, зокрема для влади, і намагається комунікувати. І тут питання стане – на які компроміси готова йти влада", — вважає Костенко.

Він повідомив, що процес мобілізації зараз триває в штатному режимі, однак треба створювати мотивацію для громадян, аби вони йшли у військо добровільно.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449).

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін пояснив, що мобілізація 500 тисяч осіб не гарантує перемогу у війні. На його думку, громадянам потрібно пояснити, що війську постійно будуть потрібні нові бійці.