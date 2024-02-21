7 літаків за тиждень. Як Україна реалізовує тактику НАТО проти авіації РФ

Західна доктрина передбачає, що найкращим варіантом для боротьби із сильнішим ворогом може бути створення умов, коли він не зможе дійти до зони бойових дій. Російські винищувачі збивали в тилу окупантів.

Із 17 лютого українські військові збили вже 7 російських винищувачів і бомбардувальників Су-35 і Су-34. Фокус розібрався, яку тактику реалізовують українські військові.

Повітряні сили України збили вже 7 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і винищувачів Су-35:

17 лютого — два Су-34 і один Су-35;

18 лютого — Су-34;

19 лютого — Су-34 і Су-35;

21 лютого — Су-34.

Росія використовує Су-34 для ударів авіабомбами від КАБ-250 до КАБ-1500. Додавання комплекту УМПК на фугасні бомби збільшило дальність до 70 км. Окупанти запускали КАБи поза зоною дії української системи ППО. Авіаснаряди є великою проблемою для українських захисників.

Авіабомба КАБ-500 Фото: topcor

Під час боїв за Авдіївку, як повідомили в Інституті вивчення війни, російські війська змогли захопити місто завдяки тимчасовій перевазі у повітрі. Аналітики припускають, що РФ вперше змогла прикривати наземні війська під час штурмів авіаударами. Водночас це свідчить і про те, що українська армія не змогла достатньо закрити повітряний простір на Авдіївському напрямку. РФ запускала по 60–80 авіабомб на добу, зазначав майор ЗСУ Максим Жорін.

Україна вже не вперше збиває російські літаки, зокрема Су-34 і Су-35, проте вперше їх збивають в такій кількості.

Концепція "Зони заборони доступу"

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна почала реалізовувати концепцію "Зони заборони доступу" (Anti Access/Area Denial або скорочено A2/AD).

Концепція передбачає створення зони із забороненим доступом за допомогою далекобійного озброєння. Найкращою протидією для віддаленого ворога, особливо якщо він переважає у військовій потужності, буде запобігти його розгортання на певній ділянці конфлікту. На практиці це означає, що російські фронтові бомбардувальники Су-34 і винищувачі Су-35, які діють на сході України ризикують в кожній операції бути знищеними в тилу, щоб вони не могли бити авіабомбами на фронті.

Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін додає, що Україна взяла дуже непогані темпи зі знищення літаків ПКС РФ.

"Українці рапортують про збиття ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. Це вже сьомий літак за тиждень. Дуже непоганий темп. Не A2AD, звичайно ж, навіть і близько, але вимальовується легкий абрис руху в цей бік. Є кілька думок, але тут як би не зурочити, тому промовчу. Але взагалі це штучні, складні машини, це вам не Т-55/54 розконсервувати. Навіть втрата одного літака — суттєва, а сім апаратів за тиждень — це максимально болісно. Що там, росіяни? Знову спишуть на своє ППО?" — коментує Левін.

Чим Україна може збивати російські літаки

Наразі невідомо, якими засобами Україна збиває російські винищувачі і бомбардувальники. Якби мова йшла про безпосередню лінію фронту, то збити Су-34 чи Су-35 міг би і розрахунок з ПЗРК. Проте мова йде про відстань понад 60-70 км. Серед версій називають ЗРК Patriot, який має зенітні ракети GEM 2 з радіусом дії 140 км. Су-34 і Су-35 збиваються далеко за лінією фронту на відстані 60-80 км. Нижче на мапі нанесені місця, де російські льотчики включали сигнал тривоги у системі Cospas-Sarsat, і де були зафіксовані падіння літаків. Бомбардувальник Су-34 є двомісним, тому льотчики могли приземлятися в різних місцях хоч і були в складі одного екіпажу. Не по всіх літаках і екіпажах є інформація від Повітряних сил.

Мапа відомих місць, де фіксували збиті літаки і льотчики включали сигнал тривоги. На основі даних Повітряних сил

Варто також зазначити, що на початку грудня заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк казав, що в Україні працюють над модернізацією ЗРК С-300 і "Бук". З останнім відомо, що на нього інтегрували західні ракети Sea Sparrow. Однак інформації щодо оновлення С-300 немає. Також у ЗМІ писали, що Україна адаптувала радар із ЗРК С-300 до пускових установок Patriot. Раніше українські Patriot вже збивали російські літаки і гелікоптери в Брянській області влітку 2023 року. Це був єдиний випадок, коли Повітряні сили підтвердили застосування американського виробу.

Варіант із застосуванням винищувачів F-16 виглядає дуже малоймовірним, оскільки перші льотчики в США завершать навчання у травні 2024 року. Наразі українські Аси в процесі опанування західних літаків.