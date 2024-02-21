Щороку поставляють нові літаки: в ЗСУ назвали кількість бойової авіації РФ

Росіяни можуть "пафосно" заявляти про постачання "партій" літаків, проте це можуть бути лише дві чи чотири одиниці. Минулого року ворог отримав чотири СУ-30СМ та декілька СУ-34, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Російська Федерація має близько 1500 бойових літаків. Також окупанти мають застарілі борти на зберіганні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому 21 лютого.

"У Росії багато авіації. Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо", — сказав Юрій Ігнат.

З його слів, росіяни щороку поставляють нові літаки, проте їх "не так багато". Ворог каже "партія", проте це може бути дві або чотири одиниці. Зокрема, минулого року було поставлено чотири літаки СУ-30СМ та кілька СУ-34. Юрій Ігнат наголосив, що це не так багато, як окупанти "пафосно заявляють", проте знищено українськими військовими — багато.

Юрій Ігнат розповів, що також у РФ є заводи, які можуть відновлювати ресурс для старих літаків. Проте він наголосив, що українські безпілотники можуть атакувати російські цілі, зокрема вони долітають і до Москви.

Яку кількість авіації втратили ЗС РФ

За повідомленням Генштабу ЗСУ від 21 лютого, окупанти втратили 338 літаків, 325 гелікоптерів та 7560 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 21 лютого військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що українські бійці навчилися збивати ворожі літаки на лінії боєзіткнення. Раніше це було неможливо через малий радіус ППО в районі.

1 лютого оглядачі Bulgarian Military повідомили, що російська Об'єднана авіаційна корпорація хоче почати постачання модернізованого багатоцільового винищувача Су-57 з новим двигуном АЛ-51Ф1.