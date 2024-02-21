РФ не виробляє достатньо боєприпасів для війни: на що сподівається Кремль, — ЗМІ

Російська промисловість втратила доступ до західних компонентів, потрібних для випуску зброї. На думку західного чиновника, санкції все ж плинули на РФ.

У РФ не змогли налагодити випуск боєприпасів для продовження війни в Україні. Однак президент Росії Володимир Путін все ще має надію на перемогу. Про ситуацію у російському військово-промисловому комплексі та про перспективи продовження війни написали на порталі інформаційного агентства Reuters.

Журналісти агентства поспілкувались з неназваним чиновником з західної країни. Чиновник пояснив, що промисловість Росії не може покривати військові потреби ЗС РФ. Зокрема, вона не здатна випускати потрібну кількість снарядів, а також випускати нову зброю або ремонтувати/відновлювати пошкоджену техніку.

Причина ситуації, яка склалась у РФ — наслідки санкцій, накрадених світовим співавторством через вторгнення в Україну, — переконаний співрозмовник журналістів. Наприклад, завдяки санкціям заводи не мають доступу до західних компонентів.

У чиновника поцікавились, які ж подальші плати може мати Кремль за умови нестачі усіх засобів для війни. Анонімний чиновник пояснив, що російська влада має простий план — продовжувати бойові дії наявною живою силою і технікою, доки не буде якихось результатів.

"Ми не віримо, що Росія має значущий план, окрім продовження бойових дій в очікуванні того, що кількість російської живої сили та техніки зрештою вплине на це [на ситуацію на фронті — ред.]".

Снаряди для РФ — деталі

Зазначимо, на початку осені 2023 року західні розвідки повідомили, що Росія домовилась з Північною Кореєю про постачання снарядів для артилерії. Згодом стало відомо, що на фронт надійшов від 1 до 2,5 млн снарядів, вироблених в КНДР. Російські військові скаржились на якість отриманого боєкомплекту: публікували світлини дул гармат, розірваних під час пострілу.

Тим часом у 2024 році у ЗМІ з'явились публікації про продовження дефіциту озброєння у ЗС РФ. Наприклад, у січні в ГУР Міноборони України заявили, що ворожому війську не вистачає 500 тис. снарядів. Тим часом у лютому у росЗМІ підрахували, що для повної окупації України РФ знадобиться 3 млн снарядів.

Нагадуємо, в США майже пів року не приймають рішення щодо виділення Україні 60 млрд дол., які можна було б використати для надсилання снарядів для артилерії. Водночас західні ЗМІ поспілкувались з 20 українськими бійцями, які розповіли, що ЗС РФ мають на фронті перевагу в усіх видах зброї та в набоях.

16 лютого НАЗК повідомило, що відшукали західні компоненти всередині так званих "чорних шахедів", якими РФ обстрілює Україну. В цілому ж у російській зброї виявили 3 тис. таких компонентів.