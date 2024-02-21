У полях немає ніякої ППО: Ігнат розповів, як українським БПЛА вдається долітати до Москви

За словами представника Повітряних сил, інцидентів на території противника ставатиме тільки більше, адже він не може перекрити протиповітряною обороною всю країну. Росії не вистачає таких систем.

Російська Федерація має досить потужні системи протиповітряної оборони, проте повністю покрити ними країну фактично неможливо. Внаслідок цього повітряні об'єкти і можуть проникати на територію противника. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"Усі ж бачать, що безпілотники до Москви долітають. Очевидно, що цілі в Росії атакуються безпілотними системами українського виробництва. Ви бачите — підгорає то там, то там. І буде більше!", — заявили в командуванні Повітряних сил.

За словами Юрія Ігната, регулярно українці ставлять запитання, чому ворожі ракети і безпілотники можуть долітати до глибокого тилу. Відповідь дуже проста — противник у такий спосіб прокладає маршрути, де, на його думку, недостатньо засобів протиповітряної оборони для знищення цілей.

"Засоби у нас розосереджені і прикривають локально міста, об'єкти, війська та інше. У них, у принципі, така сама ситуація. Усю Росію перекрити неможливо, немає стільки коштів, щоб таку територію щільно наситити ППО. Тому противник використовує її на тих напрямках, які вважає загрозливими для себе. І звичайно вони переміщують ППО з інших регіонів, де в них немає такої потреби, а підсилюють прикордонні області з Україною", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо було зазначено, що росіяни зосередили колосальну кількість систем ППО безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Окупанти розуміють, що без цього їм довелося б дуже складно, адже будь-якої миті можуть відбутися повітряні атаки, зокрема і з боку авіації.

"Тому вони будуть прикривати лінію фронту — це зрозуміло. Також будуть прикривати Крим. Інші міста теж, де щось таки долітає до них, вони мають засоби прикриття. Але, як то кажуть, у полях там немає ніякої ППО", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю представник Повітряних сил розповів, чому саме допомога від Сполучених Штатів Америки вкрай важлива для України. За його словами, пакет допомоги, який намагається вибити для Києва Вашингтон, має серйозну цінність, адже допоможе закрити низку важливих питань.