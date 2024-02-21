"Полонені є": у ЗСУ розповіли, чи дійсно під час виходу з Авдіївки втратили до тисячі бійців

ЗСУ не приховували, що під час виходу з Авдіївки Донецької області певна кількість військових не вийшла на зв'язок. Частина з них може бути на українському боці, розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

20 лютого видання New York Times повідомило, що нібито під час виходу ЗСУ з Авдіївки від 850 до 1000 українських військових потрапили в російський полон або зникли безвісти. Зі слів речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, публікація американських журналістів — дезінформація. Про це він повідомив під час телемарафону 21 лютого.

Він наголосив, що публікація ЗМІ "неприємно вразила", оскільки командування давало свій коментар з цього приводу.

"Здавалося, що все логічно має стати на свої місця, але, на жаль, не знаю, свідомо чи мимохіть автори New York Times поширили російський пропагандистський наратив без жодного обґрунтування", — сказав Дмитро Лиховій.

Чи потрапили українські військові в полон під час виходу з Авдіївки: відповідь ЗСУ

Зі слів Лиховія, у ЗСУ не приховували та не заперечували, що під час завершальної стадії Авдіївської оборонної операції певна частина бійці не вийшла на зв'язок. Він наголосив, що частина з них може бути на українському боці в доброму здоров'ї чи пораненими, пізніше вони можуть вийти на зв'язок до своїх підрозділів.

Він наголосив, що розповіді про сотні українських полонених в Авдіївці — продовження російської агресії, зокрема фейки та дезінформація, яка "нічим не підтверджена".

Дмитро Лиховій розповів, що у 2022 році під час виходу з "Азовсталі" у Маріуполі Донецької області здалися сотні бійців, що було підтверджено та знято на відео, в Авдіївці нічого подібного не відбулося.

"Так, полонені є, але їх кількість обчислюється в жодному випадку не сотнями", — додав Лиховій.

В Авдіївці могли полонити до тисячі військових ЗСУ: стаття New York Times

За інформацією журналістів New York Times від 850 до тисячі українських бійців нібито могли бути захоплені в полон РФ під час відходу з Авдіївки Донецької області. Видання зазначило, що причиною цього є погано спланований вихід, який розпочався надто пізно.

Нагадаємо, 21 грудня керівник НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що тимчасова окупація Авдіївки Донецької області не матиме істотного стратегічного впливу на ситуацію на фронті. З його слів, росіяни готові втрачати своїх бійців у великій кількості.