Міноборони анонсували запуск застосунку "Армія+": чи будуть там електронні повістки

Заступниця голови міністерства Катерина Черногоренко розповіла, що в Україні намагаються "дуже швидко" розробити електронний кабінет військовозобов’язаного. За її словами, мета — зменшити візити до усіх установ.

У Міністерстві оборони працюють над новим застосунком "Армія+", який хочуть запустити вже влітку. Заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону 21 лютого розповіла, чи будуть через нього вручати повістки.

"Це мобільний додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті", — пояснила чиновниця.

Проте вона зазначила, що Міноборони також вже працює з Міністерством цифрової трансформації над розробкою електронного кабінету військовозобов’язаного. За словами Черногоренко, міністерства намагаються "дуже швидко" розробити зручний функціонал для оновлення даних онлайн.

"Щоб зменшити візити до всіх установ і зробити це онлайн дуже зручним. Тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко", — додала заступниця міністра.

Нагадаємо, адвокат Ярослав Гришин розповів, що не так з ідеєю запровадити в Україні електронні повістки.

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