"Оцифрувати максимально все": Міноборони розробляє мобільний додаток Армія+ (відео)

Міністр Рустем Умеров повідомив, що у військовослужбовців будуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати і надіслати в кілька кліків онлайн.

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Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Про це повідомив глава Міноборони України Рустем Умєров.

За його словами, у військовослужбовців будуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати і надіслати в кілька кліків онлайн.

"Міноборони створює додаток для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, нескінченні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все", — зазначив Умєров.

Він також заявив, що в додатку Армія+ будуть:

електронне посвідчення захисника, що спрощує доступ до е-послуг і бойових систем;

комплексна база знань, що є джерелом достовірної інформації про проходження служби;

форми зворотного зв'язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, ґрунтуючись на реальних даних;

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Як розповіла заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко, щодня військовим доводиться витрачати багато часу на подання рапортів та іншу "паперову роботу". Однак застосунок допоможе здати рапорти автоматичними та зручними.

"Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", — сказала вона.

Повідомляється, що Армія+ розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Запуск програми очікується влітку.

Міноборони розробляє мобільний додаток Армія+

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували безпекову угоду України та Франції. Глава відомства Рустем Умєров зазначив, що угода закладає рамки майбутнього співробітництва двох держав у сферах безпеки та оборонної промисловості.

Також повідомлялося, що Міноборони розробляє пончо для ЗСУ, щоб зробити солдатів невидимими для тепловізорів. Наразі тестується вже п'ять зразків. Матеріали для виготовлення тканини накидки мають бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища.