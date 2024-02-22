БПЛА двічі за ніч атакували російський Брянськ: що відомо

Губернатор Олександр Богомаз заявив про нібито знищення дрона над Брянськом. Через кілька годин моніторинговий канал повідомив про ще одну атаку на місто.

У ніч на 22 лютого російське місто Брянськ зазнало атаки безпілотних літальних апаратів. Про це написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

О 00:08 Богомаз заявив про нібито припинення спроби "здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА". В атаці російський чиновник звинуватив Україну.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Клинцовського району силами ППО Міністерства оборони РФ", — заявив губернатор.

За словами Богомаза, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Він також стверджує, що руйнувань немає.

Пізніше, о 04:37 моніторинговий Telegram-канал monitor повідомив, що Брянськ знову зазнав атаки безпілотників.

"Брянськ, РФ — робота ворожої ППО по БПЛА", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони Росії ніяк не прокоментували атаки БПЛА на Брянськ.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого в Ростовській, Курській і Бєлгородській областях РФ було чути вибухи. У РФ заявили, що внаслідок атаки одна людина постраждала, пошкоджено лінії електропередач.

Крім того, в ніч на 16 лютого акваторія Чорного моря і Бєлгородська область Росії зазнали атаки безпілотників. У Міноборони РФ заявили про перехоплення чотирьох дронів, проте не уточнили, скільки всього БПЛА було запущено.