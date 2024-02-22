Мобілізація в Україні: чи можуть відправити на фронт обмежено придатних
За словами юриста Дмитра Дончака, українське законодавство не визначає такого поняття, як "бойова частина". У законі також не вказано, що обмежено придатні військовослужбовці не можуть перебувати безпосередньо на фронті.
Під час воєнного стану в Україні проводиться мобілізація, зокрема громадян, визнаних військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби. Про те, чи можуть обмежено придатні військовозобов'язані служити на передовій, розповів юрист Дмитро Дончак порталу NV.
Повідомляється, що в Україні особи, визнані обмежено придатними, вважаються непридатними до служби в:
- десантно-штурмових військах;
- плавскладі;
- морській піхоті;
- спецозброєннях (за винятком підрозділів забезпечення).
Водночас обмежено придатні громадяни можуть служити в:
- частинах (підрозділах) забезпечення;
- ТЦК;
- установах, організаціях;
- навчальних закладах.
Юрист Дмитро Дончак зазначив, що законодавство не визначає поняття "бойова частина" і в ньому не вказано, що військовослужбовці, визнані обмежено придатними, не можуть перебувати безпосередньо на фронті.
За його словами, усі обмеження, зумовлені хворобами чи станами, медики вказують безпосередньо в постанові ВЛК.
Юрист пояснив, що хоча щодо обмежено придатних існує заборона на службу в підрозділах, які фактично виконують наступальні дії, однак закон не передбачає заборони на службу за фахом діловод у штабі, коли цей штаб перебуває на передовій.
Нагадаємо, 20 лютого в Мінстратегпромі повідомили, що в Україні змінили критерії для визначення підприємства важливим для національної економіки, що в результаті стає підставою для бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації.
Зі свого боку секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко 21 лютого повідомив, що народні депутати подали до другого читання нового закону про посилення мобілізації №10449 уже понад 2,5 тисячі правок.