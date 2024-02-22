Залишили "подарунки" окупантам: партизани показали фортифікації росіян у Криму (фото)

Ворожі фортифікаційні споруди розташовані в селі Окунівка. Партизани закликали росіян "акуратніше ходити", оскільки на об'єкті їм залишили "подарунки".

Партизанська група "Атеш" здійснила розвідувальні дії на укріпленнях російських збройних сил біля узбережжя Чорного моря в окупованому Криму. Вони залишили "подарунки" загарбникам і здійснили дії з виснаження російських ресурсів. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агенти нашого руху змогли потрапити на будівельний об'єкт противника в с. Окунівка Чорноморського району", — йдеться в повідомленні.

Партизанам вдалося ретельно вивчити процес будівництва і стратегічні плани противника щодо зміцнення оборони.

"Нам вдалося приховати кілька подарунків для раш*стів", — додали в "Атеш".

Водночас російські військові продовжують активно зміцнювати свої позиції на окупованих територіях, поглиблюючи окопи та посилюючи оборонні заходи.

Партизани показали фортифікації росіян у Криму Партизани показали фортифікації росіян у Криму Партизани показали фортифікації росіян у Криму Фото: Атеш

"Координати: 45.367709, 32.777324. Під час роботи ми дізналися про масштабні розкрадання коштів на об'єкті. Тотальна російська корупція — наш головний союзник", — додали члени "Атеш".

Партизани показали фортифікації росіян у Криму

Нагадаємо, 8 лютого в партизанському русі "Атеш" повідомили, що агенти підпілля зафіксували дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська, з яких окупанти 7 лютого здійснили масований обстріл України.

7 лютого партизани зафіксували переміщення військової техніки російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.