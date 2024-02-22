"Богдана 4.0": ЗСУ показали оновлену українську артустановку (відео)

Українські розробники продовжують роботи для покращення можливостей 155-мм артустановки.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк показав останнє покоління артустановок "Богдана" 155-мм калібру. Відповідний допис опубліковано на сторінці командувача у Фейсбуці.

САУ "Богдана" — це єдина українська 155-мм артустановка, яка значно еволюціонувала з початку повномасштабної війни. Найновішу версію показали в відео Сухопутних військ

"Сучасні українські САУ "Богдана" замість старих радянських. Самохідні, а не причіпні. Натівський калібр, а не радянський. Точні, надійні, сучасні", — описується машина у публікації.

Механізм заряджання "Богдани" Фото: скриншот

Оновлена артустановка "Богдана" отримала оновлене шасі з колісною базою 8х8, кабіну і механізм заряджання. Ще донедавна українські артилеристи мали вручну заряджати САУ, тому скорострільність була невисокою, а екіпаж втомлювався і міг травмуватись. Один 155-мм боєприпас важить близько 50 кг. Тепер є досилач, який знімає частину навантаження з військових.

Зазначається, що оновлені машини надійшли бійцям, які до того мали на озброєні радянські причіпні гаубиці. Різниця, за словами одного з військових, разюча. Відомо, що "Богдана" переходить в бойове положення за 90 секунд, стільки ж треба для згортання позиції.

Нагадаємо, 15 лютого в мережі показали САУ "Богдана", яка витримала удар російського "Ланцета".

Раніше екіпаж "Богдани" розповідав, що російські війська мріють знищити артустановку. Вони постійно полюють дронами на 155-мм машину.