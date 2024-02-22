За даними СБУ, наприкінці минулого року Росія вдарила північнокорейськими ракетами KN-23 по Запоріжжю. Крім того, окупанти били балістикою з КНДР по Києву, Харкову і прифронтових селах Донеччини.

Російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Жертвами ворожих "прильотів" стали щонайменше 24 мирних українців, більше ста цивільних дістали тяжкі поранення. Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 22 лютого.

За даними слідства, йдеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

Обстріл Запоріжжя 30 грудня 2023 року став одним із перших, коли Росія застосувала північнокорейську балістику.

Наступний удар ракетами КНДР окупанти здійснили на початку січня 2024 року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді загинуло четверо жителів столиці, ще понад півсотні – перебувають у важкому стані, повідомили в СБУ.

Крім того, російська армія вдарила балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ у Донецькій області, що призвело до загибелі 17 людей.

Також окупанти випустили північнокорейські ракети по приватних оселях жителів Харкова і тим самим вбили трьох цивільних. Ще понад 60 харків’ян дістали тяжкі поранення.

Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Слідчі встановлюють логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію РФ.

Нагадаємо, 15 лютого Росія здійснила чергову ракетну атаку по містах України. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключив застосування окупантами північнокорейських ракет КN-23.

12 лютого начальник Служби розвідки при Міністерстві оборони Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенс заявив, що Росія "бере гору" у військовому плані в Україні завдяки підтримці з боку КНДР і Китаю.