Із російського літака впала авіабомба ФАБ-250 у Бєлгородській області, — росЗМІ (карта)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, як повідомляє ASTRA, назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і підтвердив її ліквідацію на території Валуйського міського округу.

Авіабомба ФАБ-250 у Бєлгородській області впала з російського літака. Про це повідомляє ASTRA в Telegram.

У селі Солоті, як ідеться в повідомленні, 18 лютого було знайдено ФАБ-250. Влада ухвалила рішення евакуювати близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

Губернатор В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом". Причини її появи він не озвучив. За його словами, інженерна група ліквідувала вибухонебезпечний предмет на території Валуйського міського округу в селі Солоті.

У Telegram він також повідомив, що ЗСУ нібито атакували дроном-камікадзе село Старий Хутір Валуйського міського округу. Внаслідок вибуху постраждалих немає, в одному приватному домоволодінні нібито пошкоджено будівлю та паркан. Оперативні служби працюють на місці.

Фото: Google Maps

Падіння ФАБів у Бєлгородській області

Російські літаки впустили дві авіабомби ФАБ-250 на села в Бєлгородській області наприкінці січня. Виявлено дві авіабомби ФАБ-250 — у хуторі Постників Корочанського району та в селі Стрілецьке.

За даними російських журналістів, у результаті падіння боєприпасів ніхто з людей не постраждав. Було евакуйовано близько 150 жителів, що живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння ФАБ-250.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що в РФ створили гігантський мегакоптер, що підіймає 300 кг. Як стверджують росіяни, величезний безпілотник зможе пересуватися в повітрі на 500 км і матиме переваги як літака, так і коптера. Дрон не потребуватиме аеродромів та інфраструктури.