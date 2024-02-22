Росія завдала удару по прифронтовій ТЕС, шестеро співробітників опинилися в лікарні, — ДТЕК

Із початку цього опалювального сезону, як повідомили в ДТЕК, теплоелектростанції були обстріляні ворогом близько 40 разів.

Росія атакувала прифронтову ТЕС. Унаслідок удару поранено шістьох співробітників. ДТЕК у Telegram повідомила подробиці.

Першу медичну допомогу їм надали оперативно. Постраждалих доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції.

Скільки саме тривала атака, у компанії не повідомили. Після припинення обстрілу енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.

У ДТЕК розповіли, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції були обстріляні ворогом близько 40 разів. У компанії наголосили на тому, що й надалі робитимуть все можливе, щоб українці були зі світлом і теплом.

Обстріл України 22 лютого

Увечері 21 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Спочатку в командуванні попередили про загрозу БПЛА в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Повідомлялося про кілька груп ворожих дронів, які рухалися на північ і північний схід.

У Новосанжарському районі Полтавської області, на кордоні Харківської / Сумської / Полтавської областей і в районі Кам'янського водосховища фіксували ворожі БПЛА. Також повідомлялося про кілька груп дронів у південному, північному та центральному районах Полтавської області, які рухалися в напрямку Сумської області.

Фіксували "шахеди" і в центральній частині Полтавської області й у Харківській області в районі Чугуєва. Філіп Пронін, керівник Полтавської обласної військової адміністрації, підтвердив, що війська РФ атакували Полтавщину кількома групами дронів. У Миргородському районі також було чути вибухи.

Нагадаємо, 22 лютого портал Opex360 повідомив, що країни ЄС заблокували купівлю Bayraktar для ЗСУ. Франція та Греція разом із Кіпром наклали вето на придбання безпілотників турецького виробництва Bayraktar TB2 для українських військ.