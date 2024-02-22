Путін приїхав до Казані подивитися на Ту-160М: що могли поліпшити в ракетоносці, — ЗМІ

Модернізовані Ту-160М, зокрема, будуть оснащені двигунами НК-32-02, у яких нібито завдяки новим технологіям вдалося скоротити витрату палива приблизно на 10%.

Президент РФ Володимир Путін відвідав 21 лютого Казанський авіазавод (КАЗ), де йому показали модернізовані стратегічні ракетоносці Ту-160М, які нібито готові до серійного виробництва. Про те, з якими удосконаленнями могли ознайомити фахівці КАЗ главу Кремля розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Автори публікації звернули увагу на низку нових рішень, про які говорять у відкритих джерелах. Зокрема йдеться про інтеграцію в Ту-160М нової авіоніки, встановлення на літаки модернізованих двигунів НК-32-02, а також нове для ракетоносця озброєння — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

Двигуни НК-32-02

Ще в листопаді 2020 року пресслужба Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) повідомила, що Ту-160М здійснив свій перший політ із новими серійними двигунами НК-32-02. Тоді російські профільні ресурси розповіли, що модернізований двигун зберіг усі основні особливості архітектури та конструкції НК-32. Це, як і раніше, двоконтурний тривальний двигун, у компресорі якого збережено ступені високого і середнього тиску, а в турбіні є ступені високого, середнього і низького тиску.

Компресор двигуна НК-32-02

Основні характеристики також залишилися на колишньому рівні. Форсажна тяга становить 25000 кгс, але завдяки "різним доопрацюванням" нібито вдалося скоротити витрату палива приблизно на 10%. Пропагандисти стверджують, що такий результат став можливий завдяки освоєнню інженерами ПАТ "Кузнєцов" таких технологій, як великогабаритне магнієве і фасонне титанове лиття.

Ту-160М і "Кинджал"

У 2019 році в інформаційному просторі з'явилися розмови про те, що кандидатами для Х-47М2 "Кинджал" можуть стати стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160М. Річ у тім, що літак за висотою і швидкістю польоту можна порівняти з МІГ-31К, який на сьогодні є єдиною платформою для "Кинджалів", а саме ці характеристики важливі для запуску надзвукових ракет. При цьому радіус дії та бойове навантаження Ту-160М істотно більші.

Уже цього року з'явилася інформація, що ракети "Кинджал" отримають важчу боєголовку і будуть інтегровані в стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160М. Експерти зазначають, що якщо цю ідею буде реалізовано, то ефективність застосування і бомбардувальників, і ракет Х-47М2 можуть зрости в рази.

Наприклад, під час вильоту бомбардувальника з авіабази "Енгельс" у Саратовській області РФ із крейсерською швидкістю 1,5 Маха сумарний радіус ураження ракети "Кинджал" становитиме 3000-3500 км. А максимально час від моменту зльоту до моменту ураження цілі на такій відстані складе близько 2 годин.

Приблизний радіус ураження цілей ракетою "Кинджал" при розміщенні на Ту-160М