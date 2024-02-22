Демобілізація строковиків: чи визначив Зеленський терміни в законопроєкті, який внесено в Раду

У документі не вказано конкретного терміну демобілізації строковиків. Це вирішуватиме сам президент.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. На сайті парламенту з'явився текст законопроєкту.

У документі не вказано конкретного терміну демобілізації строковиків. Це вирішуватиме сам президент.

Водночас у законопроєкті йдеться про те, що строковики, у яких під час воєнного стану закінчився термін служби, але його продовжили понад норму, можуть бути звільнені та відправлені в запас. Однак це робитиметься в терміни, які визначить Зеленський.

Законопроєкт про демобілізацію строковиків в Україні Фото: Скриншот

Законопроєкт про демобілізацію строковиків в Україні Фото: Скриншот

У пояснювальній записці зазначено, що президент пропонує унормувати під час дії воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової служби.

Повідомляють, що це дасть можливість відправити в запас тих людей, які відслужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.

Пояснювальна записка до законопроєкту про демобілізацію строковиків Фото: Скриншот

Пояснювальна записка до законопроєкту про демобілізацію строковиків Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 22 лютого Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт. Так, уже У п'ятницю, 23 лютого, парламент може розглянути президентський законопроєкт про демобілізацію. У тексті документа не передбачено термінів процедури — вона відбуватиметься за указом президента.