Демобілізація строковиків: чи визначив Зеленський терміни в законопроєкті, який внесено в Раду
У документі не вказано конкретного терміну демобілізації строковиків. Це вирішуватиме сам президент.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. На сайті парламенту з'явився текст законопроєкту.
У документі не вказано конкретного терміну демобілізації строковиків. Це вирішуватиме сам президент.
Водночас у законопроєкті йдеться про те, що строковики, у яких під час воєнного стану закінчився термін служби, але його продовжили понад норму, можуть бути звільнені та відправлені в запас. Однак це робитиметься в терміни, які визначить Зеленський.
У пояснювальній записці зазначено, що президент пропонує унормувати під час дії воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової служби.
Повідомляють, що це дасть можливість відправити в запас тих людей, які відслужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.
Нагадаємо, що 22 лютого Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт. Так, уже У п'ятницю, 23 лютого, парламент може розглянути президентський законопроєкт про демобілізацію. У тексті документа не передбачено термінів процедури — вона відбуватиметься за указом президента.