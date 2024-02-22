Кладовище російського флоту: де найнебезпечніша бухта для ЗС РФ, — Генштаб (інфографіка)

Сили оборони України завдали по 17 ударів по російському флоту в Чорному та Азовському морях. Точки ударів розсіяні по акваторії морів та біля портів Криму та Краснодарського краю РФ.

Перша втрата корабля ЧФ РФ відбулась 3 березня 2022 року — на другий тиждень повномасштабного вторгнення. Протягом двох років по російському флоту "прилітало" 35 разів. Українські безпілотники та ракети повністю знищили 13 морських суден ЗС Росії. Про деталі "морського бою", в який "грають" Сили оборони України, розповіли у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ (СтратКом).

У дописі "СтратКом" наведено інфографіку, створено на основі звітів українського командування про удари по флоту РФ. Інфографіка охоплює період з 3 березня 2022 року, коли пошкодили патрульний катер "Рубін", до 14 лютого 2024 року, коли потонув ВДК "Цезарь Куников".

Розподіл ударів по кораблях РФ по роках:

у 2022 році — 11 прильотів у Чорному морі та 6 — у Азовському (разом 17);

у 2023 році — 17 (всі у Чорному морі);

у 2024 — один (також Чорне море).

Щоб зрозуміти, яка саме бухта чи берег був найнебезпечнішим, можна врахувати і кількість ударів, і клас пошкодженого або потопленого корабля. Наприклад, крейсер "Москва" показаний найбільшою кількістю квадратів — п'ятьма: він мав найбільшу водотоннажність.

За цими двома показниками, суднам ЧФ Росії особливо небезпечно перебувати у наступних точках:

на першому місці за степенем небезпеки — південне та південно-західне узбережжя Криму біля Севастополя. Протягом двох років війни тут відбулось вісім успішних ударів ракет або дронів;

за степенем небезпеки — південне та південно-західне узбережжя Криму біля Севастополя. Протягом двох років війни тут відбулось вісім успішних ударів ракет або дронів; на другому місці — Азовське море у районі Бердянська та Маріуполя. Тут завдали шість ударів, але вони усі відбулись у 2022 році.

Кладовище флоту ЧФ РФ станом на 22 лютого Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Флот РФ — деталі ударів по російському флоту

Зазначимо, Фокус писав про атаки Сил оборони, внаслідок яких росіяни втрачали військові кораблі. Наприклад, у квітні 2022 року потонув крейсер "Москва". Російська влада тривалий час не визнавала, що втратила найбільший корабель Чорноморського флоту, на якому перебувало пів тисячі моряків. За місяць до цього, у квітні 2022 року, у порту Бердянська підірвали ВДК "Саратов", навантажений 20 танками та 40 БМП.

У 2023 році бійцям Сил оборони вдалось потопити навіть підводний човен. Для атаки використали крилаті авіаційні ракети Strom Shadow, які дістались до сухого доку біля суднобудівного заводу в Севастополі. Субмарина "Ростов-на-Дону" вибухнула 13 вересня 2023 року, також отримав пошкодження ВДК "Минск".

Перша вдала атака 2024 року — ВДК "Цезарь Куников", який підірвався 14 лютого неподалік від Алупки. На борту корабля могли перебувати до 70 осіб: Кремль так і не визнав, що сталась надзвичайна подія.

Нагадуємо, 21 лютого міністр цифрової трансформації разом з групою українських волонтерів та посадовців анонсував, що 22 лютого відбудеться "морський бій". Деталі анонсованої події поки що не відомі.