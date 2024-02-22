"Пар з рота йде": частина жителів Кривого Рогу три тижні без опалення через удари ЗС РФ (відео)

Місцеві жителі розповіли, що температура у квартирі 14-16 градусів за Цельсієм. Їм доводиться грітися за допомогою електричних обігрівачів.

Через повітряні удари ЗС РФ частина будинків у Кривому Розі залишилися без теплопостачання. За словами місцевих жителів, у квартирах 14-16 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповіла мешканка багатоповерхівки Вікторія Ковальова, в її квартирі немає опалення вже три тижні. За її словами, їй доводиться грітися електричним обігрівачем.

"Температура — 14 градусів, не більше", — сказала вона.

У матеріалі йдеться, що з такою самою ситуацією зіткнулася криворіжанка Ірина Сагай. Вона вже чекає на великі платіжки за електроенергію — близько 1000 гривень.

"У нас не було десь тиждень опалення, потім увімкнули, а потім вимкнули. Зараз у квартирі десь 16 градусів", — розповіла жінка.

Ще одна мешканка Кривого Рогу Юлія Конівець сказала, що дуже переживає за свою дворічну доньку, адже у квартирі дуже холодно, а на стінах з'явилася цвіль.

"У нас уже три тижні немає опалення, ми сидимо в будинку так, що пара з рота йде. Просто страшно, маленька дитина мерзне, навіть спокійно ванну прийняти не можна", — сказала вона.

Жителі Кривого Рогу без опалення: коли вирішать проблему

За словами журналістів, труби в цьому будинку оглядала бригада КП Теплоцентраль. Однак коментувати ситуацію на камеру фахівці відмовилися.

Як розповів журналістам голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що аварійні бригади працюють цілодобово, щоб відновити мережі. Однією з проблем є руйнування Каховської ГЕС, а також перебої з електрикою через атаки ЗС РФ.

Частина жителів Кривого Рогу три тижні без опалення

Нагадаємо, 3 лютого в Кривому Розі Дніпропетровської області було введено аварійні відключення електрики після чергової атаки ЗС РФ. Тоді противник атакував мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе і Кривий Ріг не став винятком. Силам ППО вдалося знищити 9 БПЛА з 14, 5 з яких у Дніпропетровській області.

Також ЗМІ повідомили, що російські окупанти почали застосовувати нові крилаті ракети Х-69. За словами експертів, ракети Х-69 порівняно з іншими російськими тактичними авіабоєприпасами, особливо з бомбами-планувальниками, які зараз широко використовуються російськими окупантами, пропонують значний стрибок у можливостях.