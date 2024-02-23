Запустили "Шахеди" і ракети Х-31П/Х-22: деталі удару ЗС РФ по Одеській області (фото)

За даними командування, сили ППО збили дев'ять ворожих дронів, а ракети, запущені з акваторії Чорного моря, втратили боєздатність у повітрі.

У ніч на 23 лютого Збройні сили Російської Федерації запустили по Одеській області безпілотні літальні апарати типу "Шахед" і ракети типу Х-31П/Х-22. Про це повідомили Сили оборони півдня в Telegram.

За інформацією командування, сили протиповітряної оборони збили дев'ять ворожих безпілотників. Один із дронів упав на підприємство в Одесі, що призвело до загоряння.

Повідомляється, що з будівлі вдалося врятувати охоронницю. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди.

"Триває гасіння пожежі та пошуково-рятувальна операція", — ідеться в публікації.

Що стосується запущених з акваторії Чорного моря ракет, за даними військових, вони втратили бойову здатність у повітрі.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого окупанти запустили по території України БПЛА, зокрема під ударом опинилися Одеса, Дніпро та Харків. Російський обстріл тривав чотири години.

Раніше, 22 лютого, стало відомо, що через повітряні удари ЗС РФ частина будинків у Кривому Розі залишилися без тепла. За словами місцевих жителів, у квартирах 14-16 градусів за Цельсієм. За словами однієї з місцевих мешканок, у її квартирі немає опалення вже три тижні.