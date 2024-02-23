Чисельність буде йти в "мінус": у РФ назріває проблема при ударах КАБами, — експерт

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, за весь час повномасштабної війни в Україні ПКС РФ втратили 25 фронтових бомбардувальників-винищувачів Су-34.

У Росії наразі виробляється приблизно один винищувач на місяць. Українським військовим необхідно вражати два-три російські винищувачі, щоб послабити можливість Москви відновити свої втрати. Про це розповів військовий аналітик Олександр Коваленко

"Згідно з верифікованими даними, за весь час повномасштабної війни в Україні, ПКС РФ втратили 25 фронтових бомбардувальників недо-винищувачів Су-34. При цьому остання верифікація втрат датована 22 грудня 2023 року. Згідно ж з не верифікованими даними, ПКС РФ втратили за два роки понад 50 Су-34 знищеними і пошкодженими", — сказав Коваленко.

Також він зазначив, що до моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Військово-космічні сили Росії мали у своєму розпорядженні 110 винищувачів Су-34, водночас менше ніж 100 із них були готові до бойових дій.

"Тим часом Росія продовжує виробляти Су-34 і її потенціал — це ескадрилья на рік, тобто від 10 до 12 літаків, або 1 літак на місяць. Іншими словами, якщо втрати Су-34 будуть виведені на рівень 2-3 літаки на місяць, компенсувати їхні втрати виробництвом буде неможливо, а загальна чисельність буде йти в "мінус", — пояснив експерт.

Згідно з його заявою, під час аварійної ситуації, пов'язаної з втратою Су-34, існує значний ризик загибелі пілота, з огляду на те, що підготовка пілота на винищувачі займає від 5 до 10 років навчання, постійних тренувань і накопичення досвіду в практичних місіях.

"Цікаво й те, що якщо навіть пілоту вдається катапультуватися, то ще не факт, що після приземлення він виживе", — сказав він.

За словами Коваленка, російські крісла пілотів не завжди забезпечують належний захист, і під час аварійного приземлення винищувача Су-34 пілоти часто піддаються серйозним травмам, включно з переломами шиї, хребта і кінцівок. Це створює ризик виникнення проблем у Військово-космічних сил Росії з їхнім основним бойовим винищувачем, використовуваним для нанесення ударів із застосуванням коригованих авіабомб (КАБ), оскільки стабільні втрати Су-34 можуть порушити їхню боєздатність.

Пост Олександра Коваленка

Нагадаємо, раніше речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок збиття російських літаків українськими Силами оборони ворожа авіація значно зменшила свою активність у повітряному просторі.

Крім того Юрій Ігнат розповів, що російські окупанти у своїх спробах захопити територію України періодично використовують керовані авіаційні бомби. У Повітряних силах є засоби для протидії носіям КАБів.