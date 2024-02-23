"Ситуація специфічна": окупанти змінили напрямок атаки на Ласточкине, — боєць ЗСУ

Противник намагався зі сходу захопити населений пункт поблизу Авдіївки, однак в нього не вийшло через мінні поля та гарно підготовлену оборону українських військ.

В районі Авдіївки не зменшуються ворожі атаки, а окупанти змінили напрямок, з якого атакували Ласточкине. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"На Авдіївці не стало легше. Активні бої тривають. Не перекинули вони свої війська під Роботиним, бо певні угруповання військ п**орів стоять на Запорізькому напрямку ще під час активної фази боїв за місто Авдіївка. Ситуація специфічна, адже противник намагався сходу захопити населений пункт Ласточкине, що в нього не вийшло, через мінні поля та грамотну оборону наших військ", — проінформував він.

"Алекс" також додав, що ЗС РФ зараз намагаються обійти мінні поля через Сєвєрне та в напрямку Орлівки.

"І на півдні, і на півночі від Ласточкине противник має успіх, особливо на півдні", — підсумував військовий.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 лютого зазначалося, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Орлівки, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області. Конкретно про Ласточкине, не йшлося.

Нагадаємо, що російські військкори заявили, що окупанти нібито змогли захопити Сєверне та на 40% окупувати Первомайське. Позиційні бої протягом доби тривали в районі Степового, Бердичів, Орлівки, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського, Невельського.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ пішли в наступ на Ласточкине колоною бронетехніки. Вони намагалися штурмувати позиції 225-ї ОШБр силами 6 БМП й 1 танка. ЗСУ "нейтралізували" ворожу піхоту скидами з дронів.