"Разом із дітьми": у школах Росії вивчатимуть інтерв'ю Путіна Карлсону, — ЦНС

За інформацією українського підпілля, керівництво противника написало методичку, яку вже було передано вчителям. Це необхідно для того, щоб діти нібито краще зрозуміли позицію РФ на світовій арені.

Російських школярів збираються незабаром почати навчати в навчальних закладах за матеріалами інтерв'ю президента Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 23 лютого.

За даними українського підпілля, для вчителів Росії було розроблено спеціальну методичку, яку рекомендують використовувати на уроках з учнями. Дітям хочуть розповісти більше про цю розмову глави держави зі ЗМІ. Таку практику запровадило російське керівництво

"При цьому, документ, опублікований на порталі "Єдиний урок РФ", рекомендує вчителям вивчати інтерв'ю разом із дітьми, проводити в класах дебати за темами розмови Путіна і Карлсона, залучати дітей до "дослідницьких проєктів" за мотивами інтерв'ю і розбирати його як медіатекст", — ідеться в повідомленні.

Автори методички переконані, що це інтерв'ю допоможе школярам "краще зрозуміти позицію Російської Федерації на світовій арені". Також це нібито має розвинути у громадян критичне мислення з самого дитинства.

Водночас, розмова Володимира Путіна з американським журналістом Такером Карлсоном не була популярною в Росії. На державному телебаченні вона зазнала фіаско.

Інтерв'ю того тижня не потрапило навіть у топ-10 найпопулярніших програм у Росії.

"Це пов'язано з тим, що інтерв'ю транслювалося в ранковому слоті, який зазвичай має низьку аудиторію. ... Найпопулярніший у Росії Перший канал показував інтерв'ю двічі поспіль із 7-ї години ранку. Сам Карлсон оприлюднив запис на своєму вебсайті та на X, в американський прайм-тайм, що був о 2 годині ночі в Москві", — ідеться в повідомленні.

Сам Володимир Путін також заявляв, що він не задоволений тим результатом, який вийшов.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що американський бізнесмен Ілон Маск висміяв інтерв'ю Володимира Путіна Такеру Карлсону. Відомий підприємець поділився картинкою, яка в глузливій формі показує відповідь Путіна на запитання про причини вторгнення російських військ в Україну.