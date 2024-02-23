Abrams в бою: 47-ма бригада показала американський танк на Авдіївському напрямку (відео)

Американські танки виконують завдання вже понад місяць. Abrams називають однією із найзахищеніших машин у світі.

США передали Україні 31 танк Abrams M1A1 SA. 47-ма окрема механізована бригада вперше показала бойове застосування американських машин. Відповідне відео зʼявилось на сторінці бригади в телеграм-каналі.

Українські танкісти показали бойове застосування танка Abrams M1 на Авдіївському напрямку. Зазначається, що бійці бригади використовують машини вже понад місяць. До цього жодних відео з поля бою на американських машинах не було. Відомо, що деякі з танків оснащують додатковим динамічним захистом ARAT-1, щоб краще протистояти кумулятивним загрозам.

На відео танк Abrams робить кілька пострілів, ймовірно, по ворожих окопах, а потім відходить з позиції. Всю роботу машини фіксує український безпілотник.

"Він дуже живучий у бою, адже весь боєкомплект розташований за межами вежі у спеціальній задній ніші. У разі ураження – енергія вибуху йде вгору. А потужна багатошарова броня робить "Abrams" одним з найзахищеніших танків у світі", — написали військові.

Українська армія отримала 31 танк у версії Situational Awareness, які є доволі поширеною моделлю в США. Танк не може стріляти програмованими боєприпасами, але має один тепловізійний приціл 2 покоління для навідника, а для командира є тепловізор на кулеметній установці на башті.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ писали, що поєднання Abrams і БМП Bradley в бою робить вбивче комбо для потенційного ворога.

7 січня в Міноборони України заявили, що Abrams готові до нових місій у російсько-українській війні.