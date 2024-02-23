Ціна минулорічного наступу: ЗСУ у 2024 році обмежаться тактичними успіхами, — генерал

За словами Дугласа Люта, українським захисникам необхідно буде утримати лінію оборони, а також дочекатися рішення щодо американської допомоги. Після цього можна буде планувати майбутні наступальні операції.

Наступальні можливості України у 2024 році можуть обмежитися лише тактичними досягненнями. Пов'язано це з контрнаступом ЗСУ, який нібито не вдався. Про це заявив генерал-лейтенант армії США у відставці та колишній постійний представник США при НАТО Дуглас Лют в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, минулорічний наступальний потенціал українських захисників був нібито ситуативним і мав фрагментарний підхід. Він не може назвати це повноцінною загальновійськовою операцією, адже все було "зібрано на ходу всього за кілька тижнів навчання".

"Отже, що ми дізналися, я думаю, внаслідок контрнаступу минулого року — це те, що ви не можете зробити це швидко і дешево. Тому я сподіваюся, що ми засвоїли цей урок", — заявив Дуглас Лют.

Є кілька аспектів, завдяки яким цього року Україна може опинитися в кращому становищі, продовжує генерал. Насамперед, на його думку, ЗСУ мають утримати лінію оборони. Також залишається сподіватися на те, що США все ж таки виділять допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів, які будуть витрачені на створення наступального потенціалу в майбутньому, а також на системи великої дальності для нанесення ударів по противнику. Цього року особливих успіхів він не чекає.

"Я думаю, що наступальні можливості України обмежуються тільки тактичними досягненнями. Це відносно незначний приріст відвойованих територій цього року. І це частково через дуже високу ціну, яку Україна заплатила за торішній контрнаступ. Крім того, російську оборону нелегко пробити. Це вимагає цілеспрямованої побудови загальновійськового з'єднання, як я вже описав. При цьому, я не вірю, що росіяни володіють значним наступальним потенціалом", — підсумував Дуглас Лют.

Нагадаємо, 21 лютого глава ГУР Кирило Буданов спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ у 2025 році. За його словами, відкритим залишається наступне питання — чи будуть готові партнери і союзники України забезпечити її озброєнням і боєприпасами на весь рік, поки ЗСУ здійснюють підготовку до контрнаступальної операції.