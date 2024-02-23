"Виснажливі бої за кожну хату": ЗС РФ добивалися прориву на Донеччині до свого свята (відео)

В ОСУВ "Таврія" розповіли про два найгарячіші напрямки. Речник Дмитро Лиховій підкреслив, що російські війська застосовують "усе озброєння, яке тільки можна".

ЗС РФ прагнули досягти успіхів на Донеччині до 23 лютого, яке в Росії є Днем захисника вітчизни. Деталями в ефірі телемарафону поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.

Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" протягом доби російські окупанти здійснили 61 атаку. 43 бойові зіткнення відбулися на Мар’їнському напрямку, ще 10 — на Авдіївському.

"Московити застосовують малі штурмові групи чисельністю до відділення із застосуванням невеликої кількості бронетехніки, яку вони використовують для висадження наземного десанту. Водночас він масово знищується", — розповів Лиховій.

Він підкреслив, що на Мар’їнському й Авдіївському напрямах триває "найгарячіша стадія оборонної операції". Проте Силам оборони вдалося відновити кілька позицій за попередні дві доби.

"Стосовно Авдіївського напрямку, якщо позавчора там було захоплено в полон більш ніж десяток російських окупантів, то вчора ця тенденція продовжилася. У полон потрапили п’ятеро росіян", — зазначив речник.

Він пояснив, що ворожих бійців вдається брати в полон завдяки близьким контактним боям. Ідеться не лише про наступ ЗС РФ, але й про відновлення позицій українськими силами.

Також Лиховій прокоментував бої в районі села Побєда в Донецькій області. Він підкреслив, що ситуація там — "динамічна". За минулу добу ЗС РФ атакували в районі сіл Новомихайлівка, Георгіївка та Побєда 43 рази.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Це дуже багато як для невеликого відрізка на лінії фронту. (…) Імовірно, вони були приурочені до намагання здобути якісь результати перед 23 лютого, яке в них там називається Днем радянської армії чи щось таке", — припустив військовий.

Він наголосив, що тривають "виснажливі бої за кожну хату", і ситуація постійно змінюється. Водночас із боку ЗС РФ працює "все озброєння, яке тільки можна".

Коментар Дмитра Лиховія (про ситуацію на Донеччині — з 0:41)

Нагадаємо, 23 лютого аналітики DeepState інформували, що Силам оборони вдалося відкинути ЗС РФ у селі Побєда в Донецькій області.

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