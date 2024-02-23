"На жаль, зустріч не відбулася": у Польщі проігнорували запрошення Зеленського на кордон
Представники українського уряду приїхали на кордон, але анонсованого діалогу з польськими колегами не відбулося. Прем’єр Денис Шмигаль підкреслив, що відбуваються "відверті провокації", і це шкодить обороні.
Українські посадовці приїхали на призначену на кордоні з Польщею зустріч, але на своїх закордонних колег так і не дочекалися. Деталями 23 лютого поділився в соцмережах прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Прем’єр підкреслив, що останні пів року польсько-український кордон постійно заблокований, і це вдарило як по економіці, так і по "можливостях краще захищатися".
"Місяць тому в Києві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації", — зазначив Шмигаль.
Він запевнив, що в Україні розуміють, із якими складнощами стикається польський уряд, і готові допомогти з розв’язанням цієї ситуації.
"Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники", — наголосив прем’єр-міністр.
На кордон із Польщею 23 лютого приїхали:
- віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- віцепрем’єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков;
- міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;
- міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський;
- заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс;
- заступник міністра економіки Тарас Качка;
- заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач;
- голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко;
- керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.
"Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", — додав Шмигаль.
Нагадаємо, у своєму відеозверненні 21 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду приїхати на кордон до 24 лютого. Лідер також закликав "підтримати цей діалог" польських політиків.
У канцелярії польського президента Анджея Дуди повідомляли, що лідер підтримує ідею Зеленського. Однак у Польщі запропонували перенести зустріч і провести її в одному з міст країни.